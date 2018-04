Verso il Barcellona | Nainggolan ottimista | ' Ce la faccio | sto bene'

Champions : Roma in viaggio Verso Barcellona : La Roma è in volo per Barcellona, dove domani sera, al Camp Nou, affronterà i blaugrana nell’ incontro di andata dei quarti di finale di Champions. I giallorossi, compresi Radja Nainggolan e Lorenzo Pellegrini, reduci da infortuni, sono partiti dall’aeroporto di Fiumicino poco prima delle 10.50 con un volo charter Alitalia. Ventuno i convocati da Eusebio Di Francesco. Preceduta a Fiumicino dal dg Baldissoni, Francesco Totti e Bruno ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : martedì 6 marzo. Riparte la caccia della Ferrari alla Mercedes. Ultime prove Verso Melbourne : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Test F1 di Barcellona , martedì 6 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00. Buon ...

LIVE F1 - Test Barcellona 2018 in DIRETTA : martedì 6 marzo. Riparte la caccia della Ferrari alla Mercedes. Ultime prove Verso Melbourne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Test F1 di Barcellona. Oggi martedì 6 marzo si torna a girare sul circuito catalano: nuova chance per le scuderie che avranno a disposizione un’intera giornata per lavorare sulle proprie monoposto, collaudare varie soluzioni, comprendere eventuali problematiche e migliorare il feeling. I piloti saranno impegnati per otto ore, dalle 09.00 alle 18.00 con un’ora di pausa: potranno svolgere ...