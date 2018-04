“Vergogna” Pasquetta macabra all’Hotel Rigopiano “Turisti” tra le macerie | ecco cosa

caffeinamagazine

(Di martedì 3 aprile 2018) Orrore all’Hotel. Nel giorno di, tradizionalmente dedicato alle gite all’aria aperta, decine e decine di persone sono salite sul luogo dove gli ospiti dell’hotel di Farindola rimasero prima intrappolati dalla neve e poi sepolti dalla valanga. Hanno violato i sigilli. Un’inspiegabile curiosità che ha indotto decine e decine di persone a recarsi in quel luogo dove tra i detriti ci sono ancora numerosi oggetti personali delle vittime e dei superstiti della tragedia che lo scorso 18 gennaio ha sconvolto tutto il Paese. Sono entrati a raccogliere souvenir sul teatro della tragedia. ”Quando sono arrivati i carabinieri sono scappati. Ma ne hanno identificati trenta. Spero che per loro scattino pene esemplari. Il turismo sciacallo deve finire, a Farindola come ad Amatrice, come in tutti i luoghi in cui ci sono state vittime”, denuncia ...