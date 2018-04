Venezia | turisti ubriachi ballano nudi vicino a Rialto Il video finisce in rete

Venezia - due turisti ballano nudi a Rialto la notte di Pasqua : Venezia - Ballare completamente nudi, la notte di Pasqua, davanti a San Giacometo, la chiesa ritenuta la più antica di Venezia. Un malcostume becero e osceno che batte ogni record finora visto nel ...

Venezia - turisti si tolgono i vestiti e ballano nudi la notte di Pasqua : turisti ballano nudi la notte di Pasqua in campo San Giacometo a Rialto. Due ragazzi si sono tolti vestiti e mutande vicino alla fontana del campo, senza farsi tanti scrupoli, e hanno improvvisato un ...

Venezia - a Pasquetta tornano i turisti-ciclisti : Nonostante tutti i divieti la bella pista ciclabile e la mancanza di un parcheggio hanno spinto molti a portare con sè le costose due ruote

Venezia - scontro tra vaporetti all'approdo : due turisti feriti : Due turisti sono rimasti feriti questo pomeriggio a Venezia dalla caduta di una barra di ferro del tetto dell'imbarcadero della linea 1 di Rialto. Il supporto si è staccato improvvisamente dal ...

Venezia fuori dalle prime 10 mete preferite dai turisti : Nella top ten degli Oscar di viaggio assegnati da Tripadvisor c'è Roma. Calo delle prenotazioni alberghiere. La città paga l'immagine peggiorata e la nomea di spolpaturisti

Venezia sott’acqua per il maltempo - i turisti in galosce a piazza San Marco. Il livello è salito fino a 119 centimetri : Nuova punta di acqua alta a Venezia, con una massima di 104 centimetri sul medio mare. Un livello notevole (marea sostenuta, ‘codice giallo’ nella scala di allerta), ma inferiore alla punta massima di 119 cm raggiunta ieri sera. Il dato di 104 è stato misurato al mareografo di Punta della Salute, in città, mentre in mare è stata registrata una massima di 107. Il fenomeno, spiega il Centro Maree del Comune di Venezia, è stato causato ...

I turisti lasciano i rifiuti - tantissimi - ma la Tari la pagano solo i Veneziani : Ingiustizia su ingiustizia perché, oltretutto, dei 2,5 miliardi di euro del giro d'affari prodotto nel 2016 secondo il Ciset , Centro Internazionale degli Studi sull'Economia turistica, quanti ne ...

Venezia - il cameriere : Ecco la verità sul conto da 1.143 euro ai turisti giapponesi : Un conto choc per un pranzo a Venezia ha sollevato una ventata di polemiche sull'Osteria da Luca. Quattro ventenni giapponesi avevano denunciato il salasso subito nell'esericizio situato alle Mercerie del Capitello. Ora un cameriere del locale racconta quanto è accaduto."Vi racconto tutto"Quindici giorni, un raffica di polemica, un esposto alla guardia di finanza che parlando di un conto da 4 fiorentine da 400 grammi, ...

Venezia - il cameriere : "Vi racconto la verità sul conto da 1.143 euro ai turisti giapponesi" : Venezia - Sono passate ormai due settimane dalla notizia del conto choc che 4 ventenni giapponesi avevano pagato per un pranzo all'Osteria da Luca, pubblico esercizio situato alle Mercerie del...

Venezia - il racconto del cameriere : 'Ecco la verità sul conto da 1.143 euro ai turisti giapponesi' : ... che parlava di un pranzo composto da 4 fiorentine da 400 grammi, un fritto di pesce grande da dividere, due bicchieri di vino rosso e una bottiglia d'acqua i media di tutto il mondo si sono ...

Venezia - il cameriere : 'Vi racconto la verità sul conto da 1.143 euro ai turisti giapponesi' : ... che parlava di un pranzo composto da 4 fiorentine da 400 grammi, un fritto di pesce grande da dividere, due bicchieri di vino rosso e una bottiglia d'acqua i media di tutto il mondo si sono ...

Venezia : Unicredit insieme ad Albergatori per sostegno al comparto turistico (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Mutuo Ipotecario (eventualmente con rimborso calibrato sugli incassi stagionali) a lungo termine per investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico per il sostegno di interventi di riqualificazione/ampliamento di strutture ricettive già esistenti, di adeguamento

Venezia : Unicredit insieme ad Albergatori per sostegno al comparto turistico : Venezia, 31 gen. (AdnKronos) - Fornire ai numerosi operatori del settore turistico-ricettivo Veneziano un supporto concreto, rispondente alle loro esigenze finanziarie più immediate e, parallelamente, permettere loro di sostenere investimenti per innovare e migliore la propria offerta. Così, in estr

Troppi turisti per il Carnevale : Venezia pensa al “numero chiuso” : Venezia pensa al «numero chiuso» nelle zone più delicate del centro storico, come Piazza San Marco, nei giorni in cui il Carnevale 2018 entrerà nel vivo, ovvero da domenica 4 febbraio. ...