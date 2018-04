Vela | Princesa Sofia 2018 | Ruggero Tita e Caterina Banti scivolano in seconda posizione

Vela - Princesa Sofia 2018 : Ruggero Tita e Caterina Banti in testa nel Nacra 17. Più indietro gli azzurri nelle altre classi : Partito quest’oggi il trofeo Princesa Sofia: a Palma di Maiorca il meglio della Vela mondiale nelle classi olimpiche si sfiderà per tutta la settimana in vista delle Medal Race di sabato 7 aprile. In otto classi sono in gara ben 47 equipaggi italiani: i migliori, al termine della prima giornata di gare sono Ruggero Tita e Caterina Banti, in testa nel Nacra 17 dopo tre prove. Sono due infatti punti netti degli azzurri, che hanno vinto due ...

Vela - Princesa Sofia 2018 : mancherà Francesco Marrai ma l’Italia è pronta a dire la sua. Flavia Tartaglini e il Nacra 17 le punte : La stagione della Vela olimpica prosegue con uno dei trofei più prestigiosi del circuito mondiale, il Princesa Sofia di Maiorca. La 49esima edizione sarà la più grande di sempre, con più di 1000 atleti e oltre 800 imbarcazioni, divise tra le varie classi. Tra le 64 nazioni rappresentate anche l’Italia, che si presenterà con una flotta ricchissima e pronta a dire la sua. Quest’anno non ci sarà Francesco Marrai, che lo scorso anno ...

Vela - Trofeo Princesa Sofia 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Al momento non ci sono notizie ufficiali circa la trasmissione in streaming dell'evento ma non mancheremo di comunicare eventuali aggiornamenti. Su OA Sport troverete il riassunto e i risultati di ...