VALENTINA FERRAGNI La sorella di Chiara Ferragni non ha dubbi | Sarò un' ottima

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ L'influencer accoglie la sorella VALENTINA per festeggiare Pasqua a Los Angeles - foto : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI sono stati invitati nel castello de Il Boss delle cerimonie, per festeggiare la nascita del loro 'principino' Leone. Ecco la richiesta.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 01:17:00 GMT)

VALENTINA FERRAGNI - dure critiche da parte degli haters : ... anche lei è costretta a vivere la dura vita da 'sorella di', che la obbliga a stringere i denti per affermarsi in questo mondo pieno di 'leoni pronti ad attaccarla'. Nel suo percorso difficile non è ...

VALENTINA FERRAGNI - forti accuse da parte degli haters : ... anche lei è costretta a vivere la dura vita da 'sorella di', che la obbliga a stringere i denti per affermarsi in questo mondo pieno di 'leoni pronti ad attaccarla'. Nel suo percorso difficile non è ...

VALENTINA FERRAGNI : alle sfilate per conto di Chiara : Essere la sorella minore ha – da sempre – i suoi pro e i suoi contro. Tra i pro di cui gode la 25enne Valentina Ferragni, sorella minore della più nota Chiara, c’è evidentemente una strada spianata nel mondo della moda. Già da qualche anno la bionda Valentina, occhi azzurri e ciglia lunghe da bambola, affianca l’iper-influencer nei suoi eventi glamour, facendole da spalla e da accompagnatrice. Talvolta rimpiazzandola, ...

VALENTINA FERRAGNI prende il posto di Chiara alle sfilate milanesi : Non poteva mancare la Ferragni alla settimana della moda milanese. Poco importa che non sia Chiara, ma Valentina. La sorella della fashion blogger più famosa al mondo corre da una sfilata all’altra, appena può si nutre e si sforza di parlare in inglese durante le sue stories mettendo da parte la timidezza. E proprio come è capitato spesso alla sorella maggiore, ha dovuto far fronte con estrema rapidità a un siparietto bollente con un top ...