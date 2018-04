Usa | esercito alla frontiera Rampini | ' Trump come Bush | un segnale per gli elettori e il

GAZA-ISRAELE - SCONTRI CONFINI STRISCIA/ Video - esercito israeliano accUsa : spari dei terroristi sui soldati : STRISCIA di Gaza, SCONTRI con l'esercito Israele: Video, ultime notizie e manifestazioni contro esproprio della terra. 14 palestinesi uccisi, più di 1200 feriti e il caso della "bambina"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 23:18:00 GMT)

Trump - dazi per sabotare commercio globale/ Usa - transgender : vietato ingresso nell'esercito - poche eccezioni : Trump, dazi per sabotare commercio globale. In Usa si discute anche di transgender: vietato ingresso nell'esercito, poche eccezioni. Ultime notizie sulle strategie del presidente americano(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:53:00 GMT)

Usa - Trump vieta soldati transgender in esercito escluse eccezioni : Usa, Trump vieta soldati transgender in esercito escluse eccezioni Usa, Trump vieta soldati transgender in esercito escluse eccezioni Continua a leggere

Usa : 75% giovani obesi - un ostacolo a reclutamento esercito :

Gli Usa consegnano all'esercito ucraino dispositivi di visione notturna - : La Yovanovitch ha spiegato che la quantità totale dei dispositivi per la visione notturna concessi dagli Stati Uniti è quasi raddoppiata e il costo totale delle nuove attrezzature è di 45 milioni di ...

CAOS SIRIA/ L'esercito (curdo) creato dagli Usa per prendersi il petrolio siriano : Le forze filo-americane Syrian Democratic Force sono curdi organizzati sotto falso nome dagli Usa. Per prendersi il petrolio e sempre sacrificabili a Erdogan. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 06:02:00 GMT)CAOS SIRIA/ Putin ferma (per ora) la sfida aperta tra Israele e Iran, di P. RicciCAOS SIRIA/ Usa contro Turchia, così Trump rema contro la pace, di P. Ricci

Siria - esercito scorpe congegni elettronici europei Usati da teroristi - : L'esercito Siriano ha trovato armi radio-elettroniche avanzate di origine europea dopo aver eliminato i militanti nel distretto di At-Tanf in Siria: lo ha detto il ministero della Difesa russo in una ...