Usa | ' concerto' durante l' operazione al cervello

Usa - flautista in “concerto” durante un intervento al cervello | Le immagini : Usa, flautista in “concerto” durante un intervento al cervello | Le immagini La concertista Anna Henry si è sottoposta a un intervento per combattere i tremori a mani e testa che stavano mettendo a rischio la sua carriera Continua a leggere

Concerto di Pasqua a RagUsa Ibla : Concerto di Pasqua a Ragusa Ibla. I maestri Titì Appiano e Mario Occhipinti si esibiranno in un Concerto per organo e tromba

Ermal Meta con Non Abbiamo Armi Tour in concerto al MUsart Festival il 26 luglio : Il concerto di Ermal Meta , gio 26/7, va ad aggiungersi a già annunciati spettacoli di Roberto Bolle and Friends , ven 20/7, , Chick Corea Akoustic Band , lun 23/7, , Jethro Tull , mar 24/7, . Presto ...

CON IL CONCERTO DI CHIARA NICORA E FERDINANDO BAROFFIO PROSEGUE SABATO 10 MARZO LA STAGIONE CONCERTISTICA INTERNAZIONALE "MELODICA" A RAGUsa ... : Dal 2005 collabora con produzioni teatrali realizzando musiche originali di scena per vari spettacoli. Ha scritto le musiche per la serata-evento per la celebrazione dell'anniversario della ...

JOVANOTTI - LORENZO LIVE 2018/ Concerto di Milano : paUsa di 24 ore - si torna a cantare il 15 febbraio : LORENZO "JOVANOTTI" Cherubini torna sul palco del Forum di Assago, a Milano, con la TERZA data del suo “Oh, vita! LORENZO LIVE 2018” giovedì 15 febbraio.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 10:43:00 GMT)

@TeatroArciliuto – Venerdì 26 Gennaio 2018 : NOVAMUsa in Concerto : Venerdì 26 Gennaio 2018, presso il Teatro Arciliuto di Roma, si terrà il Concerto del gruppo NOVAMUSA. Le Muse erano divinità greche che rappresentavano l’ideale supremo dell’Arte. Musa tra l’altro è il nome di alcune cornamuse, pertanto questo nome rappresenta l’arte della musica espresso con la “nuova” zampogna. L’ensemble NOVAMUSA unisce in maniera originale il mondo […]