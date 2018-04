Uomo armato stazione Busto Arsizio | bloccato

Francia - Uomo armato prende ostaggi : 'Sono dell'Isis' : Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi questa mattina contro due poliziotti a Carcassonne, nei Pirenei francesi. Successivamente, un uomo si è barricato in un supermercato di Trebes, poco lontano ...

Francia - ostaggi in un supermercato. Uomo armato : "Sono dell'Isis" | : L'Uomo che si è barricato in un market a Trebes, in Occitania, sostiene di far parte dello Stato Islamico. Poco prima alcuni spari contro due poliziotti a Carcassonne, si indaga su eventuali ...

Trebes - un Uomo armato tiene in ostaggio i clienti di un supermercato : "Sono dell'Isis". Una vittima : "Sono dell'Isis". Lo ha detto l'uomo armato che ha preso in ostaggio una decina di clienti del supermercato Super U a Trebes, nella Francia occidentale. Il ministero dell'Interno ha annunciato l'avvio delle operazioni per trarre in salvo gli ostaggi. I terroristi potrebbero essere in due.Secondo il quotidiano regionale La Depeche, all'interno del locale, l'uomo ha estratto la pistola, sparato cinque colpi di arma da fuoco e ha ucciso il ...

Francia Uomo armato prende ostaggi in un supermercato : «Sono dell'Isis» : L'uomo armato che rivendica di essere dell'Isis e ha preso ostaggi a Trèbes, nel sud-ovest della Francia, ha ucciso il macellaio del supermercato Super U. Lo ha detto il sindaco di...

Paura a Trebes - un Uomo armato prende in ostaggio clienti di un supermercato : 'Sono dell'Isis' : Parigi - Paura a Trebes, nell'Occitania francese dove un uomo armato ha catturato diverse persone e le tiene ostaggio in un supermercato. Sono stati sparati colpi di arma da fuoco contro due agenti. ...

Trebes - un Uomo armato tiene in ostaggio i clienti di un supermercato : "Sono dell'Isis" : "Sono dell'Isis". Lo ha detto l'uomo armato che ha preso in ostaggio dei clienti di un supermercato a Trebes, nella Francia occidentale.Secondo una fonte informata sui fatti in corso nella località a est di Carcassonne, un poliziotto è stato ferito da spari a Carcassonne. I media francesi riferiscono che il poliziotto faceva jogging con tre colleghi, che stavano per rientrare in una base, quando l'uomo armato ha aperto il fuoco ...

Rapina con violenza sessuale a Milano : un Uomo armato violenta 19enne - picchia e deruba il fidanzato : I carabinieri della Compagnia Monforte di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo, descritto dalle vittime come un "sudamericano" che, nella tarda serata di lunedì ha aggredito una giovane coppia che si era appartata in auto in via Chopin, alla periferia di Milano, e ha violentato la ragazza di 19 anni e picchiato e Rapinato uno studente di 22.L'episodio è riportato oggi nelle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica. I ...

Rapina con violenza sessuale a Milano : un Uomo armato violenta 19enne - picchia e deruba il fidanzato : I carabinieri della Compagnia Monforte di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo, descritto dalle vittime come un "sudamericano" che, nella tarda serata di lunedì ha aggredito una giovane coppia che si era appartata in auto in via Chopin, alla periferia di Milano, e ha violentato la ragazza di 19 anni e picchiato e Rapinato uno studente di 22.L'episodio è riportato oggi nelle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica. I ...

Rapina con violenza sessuale a Milano : un Uomo armato violenta lei a 19 anni - picchia e deruba il fidanzato : I carabinieri della Compagnia Monforte di Milano stanno cercando di dare un nome all'uomo, descritto dalle vittime come un "sudamericano" che, nella tarda serata di lunedì ha aggredito una giovane coppia che si era appartata in auto in via Chopin, alla periferia di Milano, e ha violentato la ragazza di 19 anni e picchiato e Rapinato uno studente di 22.L'episodio è riportato oggi nelle pagine milanesi del quotidiano La Repubblica. I ...

Milano - 19enne violentata da un Uomo armato. Pestato il suo fidanzato : Li hanno aggrediti e rapinati. Poi hanno Pestato lui e stuprato lei. Vittime della violenza sono uno studente di 22 anni e una ragazza diciannovenne che nella tarda serata di lunedì si erano appartati in auto a Milano, in zona Ripamonti. I due – secondo quanto riporta l’edizione milanese La Repubblica – sono stati minacciati con un’arma, forse un coltello, rapinati di portafogli e cellulari. Poi la ragazza ha subito violenza ...

Uomo armato uccide agente Los Angeles : WASHINGTON, 10 MAR - Un agente e' stato ucciso ed un altro e' stato ferito da un Uomo che si e' rifugiato in un appartamento di Pomona, vicino a Los Angeles, dopo essersi schiantato col suo pickup ...

Uomo armato uccide agente Los Angeles e poi si barrica in casa : Un agente è stato ucciso ed un altro ferito da un Uomo che si è rifugiato in un appartamento di Pomona, vicino a Los Angeles, dopo essersi schiantato col suo pickup mentre tentava di scappare dalla ...

Uomo armato uccide agente Los Angeles : ANSA, - WASHINGTON, 10 MAR - Un agente e' stato ucciso ed un altro e' stato ferito da un Uomo che si e' rifugiato in un appartamento di Pomona, vicino a Los Angeles, dopo essersi schiantato col suo ...

Uomo armato uccide agente Los Angeles e poi si barricato in casa : Un agente è stato ucciso ed un altro ferito da un Uomo che si è rifugiato in un appartamento di Pomona, vicino a Los Angeles, dopo essersi schiantato col suo pickup mentre tentava di scappare dalla ...