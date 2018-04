Uomini&Donne trono Over | la verità sconvolgente di Sossio

Blastingnews

(Di martedì 3 aprile 2018) Ogni settimana il programma Uomini&Donne ha inizio con la messa in onda della puntata delClassico che si concentra sulle vicende sentimentali dei tronisti Sara Affi Fella, Nilufar Addati, Mariano Catanzaro e Niccolò Brigante. Oggi, però, la redazione ha voluto proporre al pubblico di Maria De Filippi la puntata delche di solito inizia con le vicende della dama torinese Gemma Galdani. Stavolta è stata data la priorità ad altri partecipanti, ovvero Ida Platano e Riccardo Maria Guarnieri. Tra i due c'è sempre stato un tira e molla, in quanto la donna ha più volte dichiarato di voler andare via dallo studio. Tuttavia sembra che sia tornato il sereno nel loro rapporto di coppia e ciò non può far altro che far piacere ai fans. Subito dopo è stato il turno diAruta che ha lasciato intendere di aver avuto un approccio fisico con due corteggiatrici a distanza di ...