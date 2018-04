UnREAL 3×07 | Il nuovo scontro fra Rachel e Quinn VIDEO

ilnotiziangolo

(Di martedì 3 aprile 2018)3×07 trama e promo – Ilepisodio della serie Tv ritorna su Lifetime il prossimo lunedì, 9 aprile 2018. In3×07 vedremo Serena al centro di una caccia al topo che impegnerà siache. Le anticipazioni sulla puntata “Projection” svelano che ci saranno nuove difficoltà da superare riguardo alla giornata dedicata agli appuntamenti.3×07, la trama Nelepisodio, il set è impegnato negli appuntamenti a casa del protagonista di Everlasting.preme perché Serena faccia una scelta e la spinge ad affrontare una strada piene di incertezze. La protagonista dello show non sarà l’unica ad avere lo stesso interesse:dovrà fare i conti ancora una volta con. Quest’ultima infatti premerà perché Serena faccia di tutto per salvare la giornata, anche se dovrà compiere delle acrobazie per portare a ...