Unghie sposa | la manicure per dire «sì»

(Di martedì 3 aprile 2018) Non solo abito e capelli, nell’universo dei preparativi di un matrimonio anche le mani meritano attenzioni speciali, durante e dopo la cerimonia, quando la fede farà bella mostra di sé all’anulare sinistro. La, quindi, va studiata con attenzione, in base alla personalità dellae al mood della cerimonia, ma deve anche essere in grado di rendere bene davanti all’obiettivo e regalare un’immagine impeccabile. «I preparativi iniziano circa una settimana prima con una bella, volta alla cura della mano e delle cuticole», spiega Giancarlo Guccione, nail artist e trend ambassador per Fedua, «Poi il giorno prima della cerimonia si procede con l’applicazione vera e propria dello smalto». Le soluzioni più belle per questa stagione? «I nude lattiginosi arricchiti di tocchi luminosi, con l’aggiunta di polveri e glitter. Non si tratta, però, ...