Una tassa sui link? Il Parlamento Europeo potrebbe approvarla a breve

L'Ue propone l'introduzione di Una "tassa digitale" sul fatturato delle imprese digitali : In secondo luogo, dal momento che l'Europa è il principale mercato per le aziende digitali in tutto il mondo, l'impatto delle perdite è ancora maggiore. Con la crescita dell'industria digitale, l'...

Fermo. Variante al Prg a San Michele Terra - tassa di soggiorno e Asite : le perplessità dei Cinque Stelle dopo il consiglio comUnale di ieri : Un consiglio comunale infinito e fitto di punti importanti. Un consiglio comunale che ha visto la presenza tra il pubblico della neo eletta portavoce M5S alla Camera Mirella Emiliozzi, a testimonianza ...

Tassa sui rifiuti 'pazza' da 2mila euro : l'odissea di Una cittadina : Il caso della Tassa sui rifiuti 'gonfiata' dai Comuni per errore aveva già fatto scalpore nel mese di novembre 2017, ma dalla Sicilia arriva...

Dazi - Trump minaccia di nuovo l'Ue : 'Metteremo Una tassa sulle vostre auto' : Dopo le pesanti critiche e ritorsioni Ue alla proposta di Donald Trump sui Dazi sull'acciaio, il presidente Usa minaccia una "tassa" sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. E su Twitter scrive: "...

Donald Trump rilancia e sfida ancora l'Europa sui dazi : "Pronti a mettere Una tassa sulle auto europee vendute negli Usa" : Donald Trump minaccia una tassa sulle auto europee vendute negli Stati Uniti. "Se l'Unione europea vuole ulteriormente aumentare le sue già massicce tariffe e barriere commerciali verso le imprese americane, noi applicheremo semplicemente una tassa sulle automobili che continuano a riversare negli Stati Uniti", scrive il presidente americano su Twitter, replicando così ai vertici europei che hanno criticato la sua proposta sui ...

La tassa sugli insetti scatena Una sanguinosa guerra tra le tribù del Congo : In Europa gli insetti sono la nuova frontiera alimentare. Seppur con scetticismo, giorno dopo giorno gli amanti del «novel food» (scorpioni, grilli, lombrichi) sono in aumento. In Asia e Sudamerica fanno, invece, parte da anni della dieta alimentare di milioni di persone. In Africa, addirittura, sono considerati una leccornia, tanto da ammazzarcisi...

La basilica del Santo Sepolcro rimarrà chiusa a tempo indeterminato per protestare contro una proposta di legge e Una tassa cittadina : La basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme – uno dei luoghi considerati più sacri dalla religione cristiana – ha chiuso oggi, e lo resterà a tempo indeterminato, per protestare contro la proposta di una nuova tassa cittadina sulle chiese e contro l’intenzione The post La basilica del Santo Sepolcro rimarrà chiusa a tempo indeterminato per protestare contro una proposta di legge e una tassa cittadina appeared first on Il Post.

Una nuova tassa sui giochi violenti : l'idea di un politico americano dopo la sparatoria di Parkland : Se in passato si è guardato spesso alla musica metal (l'associazione tra la musica di Marilyn Manson e la tragedia di Columbine è molto celebre) di questi tempi sono più i film e i videogiochi a destare le preoccupazioni dei politici americani dopo la sparatoria di Parkland, Florida.dopo le dichiarazioni di Trump torniamo a parlare di giochi ritenuti troppo violenti e di possibili iniziative dei politici americani. In questo caso il protagonista ...

Liberi e Uguali/ Una tassa patrimoniale per i nuovi investimenti : Una nuova tassa impostata sostanzialmente come patrimoniale e ben 30 miliardi da ricavare con nuove misure di lotta all'evasione. Sono due punti forti del programma di Liberi e Uguali, messo a punto ...

'Il nostro sistema fiscale non è progressivo - è ora di fare Una tassa unica' : 'Piacenza è una città vincente per il centrodestra - ha detto Bernini - e non è poca cosa, perché ha degli indicatori positivi su sicurezza ed economia. Qua abbiamo un buon livello di qualità della ...

Salvini : “Sarei favorevole a introdurre Una tassa sui robot” : Salvini: “Sarei favorevole a introdurre una tassa sui robot” Salvini: “Sarei favorevole a introdurre una tassa sui robot” Continua a leggere L'articolo Salvini: “Sarei favorevole a introdurre una tassa sui robot” sembra essere il primo su NewsGo.

Salvini : 'Sono favorevole a introdurre Una tassa sui robot' - : Il leader del Carroccio: "L'Italia è all'avanguardia per i brevetti, ma la globalizzazione lasciata libera diventa anarchia". Su Amazon: "Non c'è e non ci sarà nessun braccialetto elettronico". Infine ...

Centrodestra. Salvini : penso a Una tassa sui robot - non voglio fermare il futuro : Il leader della Lega parla dopo la visita ad Amazon: "Nei giorni di punta mandano in giro per l'Italia 2 milioni di prodotti - spiega - io non voglio fermare il futuro ma governarlo". Questa mattina intanto - da Canale Italia - Silvio Berlusconi torna a parlare dei clandestini presenti sul nostro territorio: chi è alla fame può fare qualsiasi cosa