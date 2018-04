Una corsa in compagnia contro le violenze alle donne

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Una corsa contro il tempo : anticipazioni Il Segreto, episodi spagnoli: Nicolas è salvo Stasera la puntata serale de Il Segreto non andrà in onda essendo lunedì di Pasquetta. Le puntate pomeridiane riprenderanno a partire da domani fino a sabato. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Nicolas riuscirà a salvarsi in extremis grazie a Emilia e Alfonso. L’uomo è finito in carcere dopo aver ucciso Dos Caras, l’assassino della sua amata Mariana. ...

Montagna - ragazza infortUnata sul Monte Ceva : soccorsa : Infortunio sul Monte Ceva, stamattina, per una ragazza che durante un’escursione si è ferita a una gamba. Raggiunta dal Soccorso alpino di Padova, una volta prestate le prime cure, l’escursionista è stata calata con la barella portantina per il primo tratto più ripido e successivamente trasportata a spalla lungo il sentiero. In un’ora la squadra ha raggiunto la strada, dove ha affidato l’infortunata all’ambulanza ...

Ciclismo - Gp Indurain - Valverde loda Verona : 'Carlos ha fatto Una bella corsa - complimenti' : Alejandro Valverde loda le qualità di Carlos Verona, ciclista della Mitchelton Scott che ha chiuso dietro il murciano al Gp Indurain Alejandro Valverde ha vinto il Gp Indurain continuando la sua ...

Torino : “Intervento storico” - bimbi salvati. Avevano ingerito soda caustica - poi la disperata corsa in ospedale e il vero e proprio colpo di genio dell’équipe medica : “Non era mai stata fatta Una cosa simile su corpi così piccoli”. Un orgoglio tutto italiano : Questa è una di quelle storie che fanno bene, soprattutto perché viene dall’Italia ed esalta la sanità pubblica. Un innovativo intervento ha salvato la vita a due fratellini di 4 e 5 anni, che per errore Avevano bevuto soda caustica procurandosi una grave esofagite. Il tutto è stato eseguito alla Città della Salute di Torino. Per la prima volta su pazienti così piccoli e debilitati si è proceduto alla rimozione dell’esofago ...

Giro delle Fiandre 2018 : Michal Kwiatkowski per domare Una corsa che lo ha sempre respinto : Domenica alla partenza del Giro delle Fiandre ci sarà anche il polacco Michal Kwiatkowski, che cercherà di essere protagonista in una corsa che fino ad ora non lo ha mai visto brillare. Infatti il 27enne del Team Sky ha corso tre volte il Fiandre, ma è rimasto sempre fuori dalla lotta per le prime posizioni. La sua prima partecipazione, nel 2011, si è conclusa con un ritiro, poi nel 2013 è arrivato 40° e nel 2016 27°. Tuttavia Kwiatkowski ha le ...

Calcio - Claudio Ranieri : “Io CT dell’Italia? Non sono né fuori né in corsa. Balotelli? Merita Una chance. Sui giovani…” : Claudio Ranieri è uno degli allenatori in lizza per ricoprire il ruolo di CT della Nazionale Italiana di Calcio. Il romano, ora alla guida del Nantes dopo aver vinto la Premier League con il Leicester, ha candidamente ammesso di non essere stato chiamato da nessuno: “Quello che vorranno decidere, decideranno. Io ho un contratto con Nantes, se mi dovessero chiamare, parlerei col mio Presidente. Non mi sento né in corsa, né fuori”. A ...

Lutto nella televisione : Una morte improvvisa. L’amata attrice è stata stroncata da un malore sotto gli occhi sconvolti di chi le stava vicino. Inutile la corsa in ospedale : “Siamo devastati - mancherai a tutti” : Un brutto giorno per gli appassionati di serie televisive. Se ne è andata a soli 49 anni una delle attrici più amate del piccolo schermo. Le cause della morte non sono state ancora comunicate. La notizia è stata diffusa dalla Chicago Tribune e confermata dal produttore della serie, Dick Wolf, nonché da Gregory Jones, direttore della Kenwood Academy High School, dove la Brown svolgeva un ruolo di consigliere e era a capo di un corso di ...

Maltempo : soccorsa Una donna sull’isola di Capri in imminente pericolo di vita : Delicato intervento di soccorso medico a Capri: un soccorso reso difficile dalle condizioni meteorologiche avverse e in particolare dalle forti raffiche di vento. Nella mattinata di oggi – spiega l’Aeronautica Militare – un velivolo HH139 dell’85° centro di ricerca e soccorso C-SAR (Combat – Search and Rescue) di Pratica di Mare (RM) ha effettuato un volo sanitario di urgenza a favore di una signora in imminente pericolo ...

Le donne e le sfide quotidiane : Una corsa contro il tempo : Milano, , askanews, - La vita quotidiana di una donna assomiglia spesso a una partita a tetris: incastrare figli, lavoro, casa è una sfida che ogni giorno le italiane si trovano ad affrontare, ...

Vince 86 mila euro ma non li ritira : corsa contro il tempo per trovare il fortUnato : Il tempo sta per scadere. A Concesio, paesino di 15mila abitanti in provincia di Brescia, un “fortunato” giocatore (fortunato ancora per poco) ha vinto 86mila euro al SuperEnalotto ma non è mai passato a...

Corsa - i segreti per avere Una marcia in più : La bella stagione è ormai alle porte, le giornate (presto) si allungheranno e il sole inizierà a intiepidire le corse degli intrepidi runner, che nonostante le avvertità del meteo non hanno mai mollato il colpo. Ecco dunque che il livello dell’asticella si alza un po’ e il desiderio di correre più a lungo del solito si fa insistente. Ma a cosa serebbe dispoto un runner per migliorare le sue prestazioni, per avere più energia? Ce lo ...

“Ho un tumore al cervello”. L’amata cantante confessa il suo male. Sale sul palco nel teatro sold out - canta ma dimentica le parole. Poi il malore - la corsa in ospedale e la terribile diagnosi : “Una tragedia - stava combattendo anche contro il tumore al seno” : Tutto è iniziato durante un’esibizione. Nel corso di un concerto di fronte a una platea adorante ha iniziato a dimenticare le parole. Per un’artista di lungo corso come lei era una cosa stranissima. Poi dopo lo spettacolo un malore, il ricovero e poi la terribile diagnosi. Lorna Luft attrice e cantante statunitense, attiva in campo teatrale, televisivo e cinematografico, figlia di Judy Garland e del produttore Sid Luft e ...

“Non respira… presto in ospedale!”. Genitori disperati : Una corsa contro il tempo. In preda al panico corrono al pronto soccorso - la loro piccola di 5 mesi sta malissimo : “Siamo pieni” - dicono i medici e li mandano via. Poi vanno dal pediatra e anche lì è un ‘no’. Nessuno merita una fine del genere : La loro bambina appena nata stava male, respirava a fatica così Tessa e il compagno Cody hanno deciso di portarla in ospedale. La coppia non avrebbe mai pensato che per la loro Blayke Hay-McAllister sarebbe stata la fine. A sole cinque settimane di vita la bimba ha detto addio alla vita prematuramente. I fatti si sono svolti a Miramichi, una cittadina canadese, dove i medici hanno ritenuto opportuno rimandare a casa la famiglia. Tutto ha ...