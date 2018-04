Un malore ha stroncato Jimmy | cane anti-esplosivi in missione in Libano

Addio Riccardo - campione di vela e pallanuoto stroncato da un malore a 36 anni : Riccardo Cesini si è laureato pochi mesi fa campione del mondo di vela; in passato era stato capitano della squadra di pallanuoto di Ancona.Continua a leggere

“È morto di fronte a tutti”. Uno choc totale per l’Italia. Nel corso di un evento un malore improvviso lo ha stroncato. Inutili i soccorsi. “Ci ha regalato momenti unici e irripetibili” : Era l’inizio degli anni ’90 quando ha fatto sognare tutta l’Italia. E uno dei protagonisti di quel miracolo durato un decennio porta il suo nome. Tutti lo hanno osannato e in tanti ricordano ancora il suo glorioso nome, ma all’età di 68 anni, a causa di un infarto fulminante ci ha lasciato. Il suo merito è stato portare la Nazionale azzurra di volley sul tetto del mondo, grazie a quell’oro ai Mondiali del ...

“È morto dopo la diretta su Rai 3”. Un malore improvviso lo ha stroncato. Grave lutto per l’Italia che perde un uomo di grandissimo valore e spessore : “Ci ha resi grandi in tutto il mondo” : Una morte improvvisa che ha scioccato il mondo della cultura italiana. Era appena stato ospite della trasmissione di Rai3 Le parole della settimana, dove Massimo Gramellini lo aveva invitato per festeggiare l’eccellente risultato appena ottenuto dalla Sapienza. La prima Università di Roma è risultata infatti la prima al mondo per gli studi classici nella classifica internazionale QS, stilata dall’agenzia mondiale di ranking ...

Shock nel calcio - è morto Davide AstoriIl difensore stroncato da un malore : Shock nel calcio, è morto Davide AstoriIl difensore stroncato da un malore Il capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale è morto in nottata per cause non ancora precisate. Aveva 31 anni ed era originario di San Giovanni Bianco (Bg). Il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra. Continua a leggere L'articolo Shock nel calcio, è morto Davide AstoriIl difensore stroncato da un malore è su NewsGo.

Shock nel calcio - è morto Davide AstoriIl difensore stroncato da un malore : Il capitano della Fiorentina e giocatore della Nazionale è morto in nottata per cause non ancora precisate. Aveva 31 anni ed era originario di San Giovanni Bianco (Bg). Il giocatore era in un albergo di Udine con la squadra.

Stroncato da un malore si accascia sotto gli occhi della figlioletta di 7 anni : CALDOGNO - Lutto nel Vicentino per la scomparsa di Simone Marangoni, 44 anni, da 20 anni vigile del fuoco in servizio nelle basi militari statunitense con l?Usag Italy...