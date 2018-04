Un convegno per mettere in discussione l' autorità del Papa?

ilgiornale

(Di martedì 3 aprile 2018) Unsul futuro della Chiesa cattolica e sui limiti dell'le. Questi sembrano essere gli oggetti diprevisti per "Chiesa cattolica, dove vai?", un evento che si terrà nel pomeriggio del prossimo sette di aprile, presso The Church Village (sala La Rambla), Via di Torre Rossa, a Roma.L'iniziativa, che è molto attesa, sta già facendo discutere negli ambienti vaticani: la sensazione è che si stia per assistere ad un rilancio pubblico dei "dubia" sull'esortazione apostolica Amoris Laetitia diBergoglio, ma non solo. Il sottotitolo delè emblematico: "Solo un cieco può negare che nella Chiesa ci sia grande confusione". La frase, non a caso, è del cardinal Carlo Caffarra: uno dei quattro firmatari dei "dubia" assieme ai cardinali Meisner, Burke e Brandmueller.Caffarra e Meisner sono deceduti nel corso del 2017. Raymond Leo Burke e Walter ...