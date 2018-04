Un aprile che inizia coi botti per OnePlus 6 | ecco un mini riassunto con foto e video

PlayStation Now - ecco i giochi che verranno aggiunti al catalogo ad aprile : Come ogni inizio mese, Sony ha aggiunto nuovi giochi al PlayStation Now , il servizio di game streaming purtroppo ancora inedito in italia. I giocatori potranno infatti mettere le mani su Saints Row: Gat Out of Hell, The Unfinished Swan e Risen 3 Enhanced Edition. Ma non solo: tra le novità di ...

Neve a New York : 14 cm in poche ore stabiliscono il record per il mese di aprile dal 1982 [GALLERY] : 1/10 ...

Hawaii Five-0 7 su Rai2 - anticipazioni 3 e 10 aprile : sedute ipnotiche e un viaggio in Messico : Due episodi in prima visione assoluta di Hawaii Five-0 7 su Rai2 in onda martedì 3 aprile. Nel primo appuntamento della serata, la squadra indaga su un vecchio caso irrisolto che viene riaperto, mentre nel secondo, il team si reca in Messico per una missione di salvataggio: la piccola Sara infatti è stata rapita. Scopriamo le anticipazioni sugli episodi trasmessi stasera sulla rete. Nel primo, il 7x10 intitolato “Il fardello”, il cadavere ...

4 HOTEL - BRUNO BARBIERI/ Anticipazioni 3 aprile : lo chef fa tappa a Milano : È Milano la tappa del secondo appuntamento con 4 HOTEL in onda questa sera alle 21.15 su Sky Uno HD. A condurre il programma lo chef stellato BRUNO BARBIERI.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 14:31:00 GMT)

Amici 17/ Anticipazioni 3 aprile : tutti nelle casette - e adesso? Prove tecniche di convivenza : Amici 17 torna in onda oggi, 3 aprile, con un'altra occhiata alla casetta dei bianchi. Intanto la polemica sul divario tra le due squadre non si placa, cosa succederà nel primo serale?(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:35:00 GMT)

Tasse : tutto quello che pagheremo ad aprile 2018 : Dall'Iva all'imposta di bollo, passando per la Tobin Tax. Senza dimenticare la pubblicazione del 730 precompilato

Grande Fratello al via martedì 17 aprile. Davide Maggio anticipa - Barbara D’Urso conferma : nel cast anche concorrenti «in parte già noti. Magari qualche fidanzato di…» : Barbara D'Urso Barbara D’Urso è pronta al ritorno in prima serata con il Grande Fratello. A quindici anni di distanza dall’ultima volta, la conduttrice riprende le redini del reality che era solito ospitare dei perfetti sconosciuti. Lo farà anche in questa nuova edizione, la quindicesima, ma con loro abiteranno la Casa anche dei “quasi famosi”. Non che avessimo bisogno di conferme, ma è la stessa conduttrice a ...

Emigratis 3 - Pio e Amedeo/ 2 aprile : l'incredibile avventura di Michele tra Danilo Gallinari e Valentina Nappi : Emigratis 3, Pio e Amedeo: 2 aprile, nel giorno di Pasquetta il duo foggiano viaggia verso Las Vegas per affrontare il delicato tema dell'autismo. Lo faranno con un remake di Rain Man.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 22:29:00 GMT)

Pentathlon - i convocati dell’Italia per il collegiale di aprile. Sono 18 gli azzurri che andranno al Sestriere : Approfittando di un mese di aprile privo di gare senior, il Pentathlon moderno in casa Italia propone un lungo ritiro in altura: al Sestriere, dall’8 al 28 (in due step, dall’8 al 19 e dal 22 al 28) saranno ben 18 gli azzurri impegnati, secondo le convocazioni diramate dal DT Claudio Rossetto. Gli uomini saranno 10: Riccardo Agazzotti, Matteo Cicinelli, Alessandro Colasanti, Daniele Colasanti, Riccardo De Luca, Valerio Grasselli, ...

Non si ferma Vikings 5 su Rai4 e va in onda anche a Pasquetta : trame episodi del 2 e 9 aprile : Le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo non fermano la programmazione di Vikings su Rai4, che proseguirà anche nella serata di questo lunedì 2 aprile con due episodi ancora inediti in chiaro. Se la scorsa settimana la prima metà della quinta stagione della serie aveva fatto il giro di boa, con la trasmissione del suo quinto e sesto episodio, con stasera saremo ancora più vicini al mid-season finale: Rai4 proporrà infatti gli episodi 5x07 ...

Anticipazioni Beautiful trama puntate 9-14 aprile 2018 : Liam scopre che Bill ha mentito! : Anticipazioni Beautiful trama puntate da lunedì 9 aprile a sabato 14 aprile 2018: Eric perdona Quinn! E Liam scopre che Caroline non è in fin di vita! Anticipazioni Beautiful: Liam affronta Bill a causa della sua terribile menzogna! Eric costringe Quinn a firmare il divorzio. Poi…. straccia i documenti! L’ira di Sheila! Riaffioreranno terribili verità, verranno a galla deludenti menzogne, ci saranno ...

Giornata mondiale dell'autismo oggi - 2 aprile 2018 : ecco perché è stata istituita : Ma anche quello di invitare gli stati di tutto il mondo a favorire, con iniziative e assistenza sociale, le famiglie sulla consapevolezza e sul modo di affrontare l'autismo. Per questo motivo, sul ...

Pronostici Champions League 3-4 aprile 2018 : Schedina Pronta Quarti Finale Andata : Martedi 3 Aprile 2018, si apriranno le danze dei Quarti di Finale di Champions League, valevoli per i match di Andata. Ai Quarti di Finale naturalmente, troviamo anche Juventus e Roma, le quali se la dovranno vedere in primis contro Real Madrid e Barcellona. Attenzione anche al match tutto inglese fra Liverpool e Manchester City. Analizziamo insieme, i Pronostici Champions League di giornata. Pronostico Juventus-Real Madrid 3-04-2018 Si ...