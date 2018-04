Uilpa Polizia Penitenziaria | rieletto per acclamazione il Segretario Angelo Urso

La voce della Politica Donato SABIA riconfermato alla guida regionale della Uilpa Polizia Penitenziaria : Nella mattinata odierna a Potenza nella sala congressi della Biblioteca Nazionale in via del Gallitello n°100, si è svolto V° Congresso regionale della UILPA Polizia Penitenziaria, per rinnovare gli ...