UFFICI TECNICI del Comune di Palermo : nuovo attacco del collegio dei geometri : Malgrado le reiterate richieste rivolte al sindaco Leoluca Orlando dai geometri palermitani in merito alla necessità di rivisitare in chiave critica la gestione del polo tecnico municipale, la situazione nel corso degli ultimi mesi è addirittura peggiorata: oltre all'assenza di dirigenti in grado di coordinare il lavoro negli Uffici, si registra una preoccupante assenza di strumenti operativi, tanto da costringere gli utenti, solo per fare un ...

Formazioni UFFICIali Shakhtar-Roma : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Shakhtar-Roma – Dopo un girone esaltante, la Roma si rituffa nella Champions League con l’obiettivo di andare il più avanti possibile. Questa sera i giallorossi scenderanno in campo nel gelo di Kharkiv per l’andata degli ottavi di finale contro lo Shakhtar. Proprio il clima potrà essere un fattore visto che il match è in programma alle 21.45 ora locale con una temperatura intorno ai -10 gradi. La squadra di ...

Formazioni UFFICIali Lazio-Verona : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Lazio-Verona – Il Monday night tra Lazio e Verona chiuderà la 25^ giornata di Serie A. I biancocelesti puntano ad uscire dalla crisi con la squadra di Inzaghi che è reduce da quattro sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League. I tre punti sono d’obbligo per i capitolini per spedire l’Inter al quinto posto e rimanere in zona Champions League. Il Verona invece ha un disperato bisogno di punti per ...

Formazioni UFFICIali Atalanta-Fiorentina : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Atalanta-Fiorentina – Il posticipo domenicale delle 18 metterà di fronte Atalanta e Fiorentina, in una sfida dal sapore di Europa. In particolare i viola hanno forse l’ultima occasione per rimanere in corsa per un posto in Europa League e per non trasformare l’ultima parte di stagione in un semplice pro-forma. Da vedere la condizione della squadra di Gasperini che viene da una gara dispendiosa con il ...

Formazioni UFFICIali Benevento-Crotone : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Benevento-Crotone – Tra le gare più importanti della 25^ giornata di Serie A spicca Benevento-Crotone. Una gara fondamentale soprattutto per i campani all’ultima chiamata salvezza. In caso di ennesimo risultato negativo infatti per la squadra di De Zerbi le speranze di evitare la retrocessione si riducono al lumicino. Il Benevento però dovrà fare i conti con un Crotone in forma, reduce da tre pareggi consecutivi ...

Formazioni UFFICIali Bologna-Sassuolo : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Bologna-Sassuolo – Alle 12.30 è andato in scena il derby della Mole, mentre alle 15 di disputeà un altro derby: quello emiliano tra Bologna e Sassuolo. Quattro i punti di distacco tra le due squadre e un unico obiettivo per entrambe: quello di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione. I felsinei arrivano da tre sconfitte consecutive ma dovranno fare i conti con l’emergenza: squalificati Palacio, Mbaye ...

Formazioni UFFICIali Napoli-Spal : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Napoli-Spal – All-in sul campionato, il Napoli ha fatto una scelta ben precisa ‘snobbando’ l’Europa League. Contro la Spal torneranno i titolari per conquistare altri tre punti che, indipendemente dal risultato di Torino-Juve, consentiranno ai partenopei di rimanere in vetta alla classifica. In difesa Sarri recupera Albiol che tornerà a far coppia con Koulibaly. In avanti invece il solito trio ...

Formazioni UFFICIali Chievo-Cagliari : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Chievo-Cagliari – Dopo Udinese-Roma, la 25^ giornata di Serie A proseguirà con la sfida delle 18 tra Chievo Verona e Cagliari. I gialloblù vengono da appena due punti conquistati negli ultimi 10 turni di campionato. Un ruolino di marcia che ha fatto scivolare i clivensi a ridosso della zona retrocessione: la squadra di Maran ha infatti solo 5 punti di vantaggio sulla Spal terzultima. Il Cagliari invece vive una ...

Formazioni UFFICIali Udinese-Roma : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Udinese-Roma – Anche questa 25^ giornata di Serie A sarà caratterizzata da uno ‘spezzatino’ clamoroso. Ad aprire le danze il match della ‘Dacia Arena’ tra Udinese e Roma, che metterà in palio punti preziosi. I friulani, reduci dalla sconfitta con il Torino, proveranno a tornare al successo tra le mura amiche che manca ormai dal 23 dicembre scorso, ovvero dal poker rifilato al Verona. Dopo la ...

Formazioni UFFICIali Borussia Dortmund-Atalanta : la scelta dei due tecnici : Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Atalanta – Dopo la due-giorni di Champions League, è il turno dell’Europa League. Questa sera si giocheranno le sfide di andata dei sedicesimi. Tra le gare in programma spicca Borussia Dortmund-Atalanta. Gli orobici, dopo la straordinaria cavalcata nella fase a gironi con il primo posto conquistato, non sono stati fortunatissimi nel sorteggio ma guai a sottovalutare la squadra di Gasperini visti ...

Formazioni UFFICIali Ludogorets-Milan : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Ludogorets-Milan – Come la Champions, anche l’Europa League si appresta ad entrare nel vivo. Questa sera, infatti, sono in programma le sfide di andata dei sedicesimi di finale. Trasferta ostica per il Milan che sarà di scena a Razgrad, in Bulgaria, contro il Ludogorets. Gattuso è intenzionato a chiudere la pratica già in questa gara di andata, per questo il tecnico rossonero ha messo da parte il turnover dando ...

Formazioni UFFICIali Juventus-Tottenham : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Juventus-Tottenham – Tutto è pronto all’Allianz Stadium di Torino per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà il Tottenham di Harry Kane, pericolo numero uno per la difesa bianconera. Occhio però anche alla qualità di Erikssen e Dele Alli. I bianconeri cercheranno di mantenere la difesa blindata vista l’importanza di non subire goal in casa. ...

Formazioni UFFICIali Inter-Bologna : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Inter-Bologna – L’Inter non vince in campionato da 70 giorni ed ora vuole ripartire dalla gara casalinga contro il Bologna. La squadra di mister Spalletti sa bene che dopo la sconfitta di ieri della Lazio ha una ghiotta occasione per tornare al terzo posto in classifica, nonostante la crisi nera che ha investito i nerazzurri nelle recenti uscite. Di fronte però si troverà la temibile squadra di Donadoni, ricca di ...

Formazioni UFFICIali Torino-Udinese : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Torino-Udinese – Oddo e Mazzarri hanno avuto un ottimo impatto su Udinese e Torino dal momento del subentro in panchina. I due tecnici adesso puntano con forza alla zona che vale l’Europa League, anche se non sarà un compito semplice data l’enorme concorrenza che c’è in quella zona della classifica. Il Torino sarà ancora senza Ljajic, diventato più un corpo estraneo che un vero punto di forza dei ...