Udinese | Oddo | ' Grande difficoltà emotiva Al primo risultato utile ci sblocchiamo'

Panchina Cagliari e Udinese : Diego Lopez e Oddo rischiano : la situazione : Panchina Cagliari e Udinese, si sono conclusi i recuperi della giornata del campionato di Serie A. Udinese sempre più in crisi e Oddo sulla graticola, in gol Veretout sul calcio di rigore mentre nella ripresa Simeone chiude definitivamente i conti. Medeiros regala tre punti al Genoa di Ballardini contro il Cagliari, apre Lapadula, pareggio di Barella, poi la rete del successo al 90'. Situazioni difficili per Cagliari ed Udinese, soprattutto per ...

Probabili formazioni/ Udinese Fiorentina : quote - le ultime novità live. Oddo punta su Barak (recupero Serie A) : Probabili formazioni Udinese Fiorentina: quote e le ultime novità sugli 11 attesi in campo alla Dacia Arena, per il recupero della 27^ giornata di Serie A. Pioli senza Badelj.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:02:00 GMT)

Udinese : Oddo ricorda Astori : “Quella di domani sarà una gara particolare, per la Fiorentina sarà dura mentalmente. Tragedie così non si possono dimenticare”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese Massimo Oddo presentando il recupero di domani sera della gara rinviata dopo la tragedia che proprio a Udine colpì la Fiorentina con la morte improvvisa del suo capitano Davide Astori. La partita sarà difficile: “La Fiorentina è una squadra che sta molto bene, ...

Udinese - Oddo : 'Fiorentina? Per loro sarà dura dal punto di vista mentale' : TORINO - ' Quella di domani sarà una gara particolare, per la Fiorentina sarà dura mentalmente. Tragedie così non si possono dimenticare '. Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo presentando ...

Udinese : Oddo - per Fiorentina gara dura : ANSA, - UDINE, 02 APR - "Quella di domani sarà una gara particolare, per la Fiorentina sarà dura mentalmente. Tragedie così non si possono dimenticare". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Massimo ...

Serie A Udinese - Oddo : «Avevamo fatto bene in contenimento» : BERGAMO - "In fase di contenimento siamo andati bene, credo che l'Atalanta in casa sia abituata a creare molto di più. Oggi ha fatto fatica a vincere. Quando sono arrivato a Udine la squadra aveva tre ...

Serie A Udinese - Oddo : «L'Atalanta non è imbattibile» : UDINE - Momento no per l' Udinese , a secco di punti da sei giornate. Massimo Oddo cerca la svolta nella tana dell'Atalanta: "Voglio vedere una squadra unita, compatta e che abbia voglia di soffrire, ...

Udinese : Oddo - momento difficile : ANSA, - UDINE, 17 MAR - "Perdere così non piace ma spero che questa sconfitta possa tornare utile". Il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo non può essere contento dalla sconfitta col Sassuolo. "E' ...

Panchina Udinese - Oddo non rischia ma… : Panchina Udinese, situazione delicatissima in casa bianconera, la squadra di Oddo è reduce da cinque sconfitte consecutive ma in particolar modo l’ultima contro il Sassuolo non è andata giù alla dirigenza. Brutto ko davanti al pubblico amico e contro una squadra in crisi nera, il percorso adesso diventa negativo. La classifica adesso non preoccupa quindi la posizione di Oddo al momento non è a rischio ma la conferma per la prossima ...

Udinese-Sassuolo - Oddo : 'Sono arrabbiato - dobbiamo cambiare mentalità e tornare con i piedi per terra' : Oddo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato con rabbia e amarezza il momento: "Sono arrabbiato perché oggi i ragazzi non hanno seguito le indicazioni. Era importante vincere, ma ...

Udinese-Sassuolo 1-2 - colpo grosso per la salvezza dei neroverdi : squadra di Oddo in crisi [FOTO] : 1/4 LaPresse ...

Serie A Udinese - Oddo : «Sassuolo? Sarà una partita sporca» : UDINE - "Domani sarebbe importantissimo vincere, ma è fondamentale non perdere. Abbiamo preparato bene la partita poi vedremo cosa ci riserverà ". Lo ha dichiarato il tecnico dell' Udinese Massimo ...

Serie A Udinese - Oddo : «Fatto il massimo contro la Juventus» : E' sempre così la Juventus - spiega l'allenatore dei friulani a Sky Sport - Hanno enormi qualità che fanno emergere durante partita e poi nei momenti di difficoltà sanno come chiudere gli spazi e ...