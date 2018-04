Udinese-Fiorentina 0-2 | il tabellino

Serie A - Udinese-Fiorentina 0-2 : quinta vittoria di fila per i toscani : Veretout su rigore e Simeone firmano il successo in memoria di Astori. Per i friulani settimo ko consecutivo

Udinese-Fiorentina : al 13' applausi e commozione nel ricordo di Astori : Dalle tribune della Dacia Arena l'omaggio al capitano viola scomparso il 4 marzo la mattina prima della sfida

Morte Astori - Udinese-Fiorentina : il ricordo di Antognoni : Morte Astori – Si sta giocando Udinese-Fiorentina, gara nel ricordo del difensore. “Astori non manca solo a Pioli e ai suoi compagni ma anche a tutti noi dirigenti. Ci ha insegnato qualcosa di positivo, anche se non c’e’ fisicamente, il suo profilo professionale e’ sempre presente tra noi. Davide in questi anni ci ha lasciato un grande messaggio, era una persona diversa dagli altri, era un capitano diverso da ...

Udinese-Fiorentina nel ricordo di Astori - le formazioni ufficiali : Un mese dopo la tragica scomparsa di Davide Astori, Udinese e Fiorentina pronte ad affrontarsi nel recupero della gara rinviata lo scorso 4 marzo per la tragedia che ha colpito la società viola e tutto il calcio italiano. formazioni ufficiali: Udinese – Bizzarri; Samir, Danilo, Widmer, Larsen, Hallfredsson, Barak, Pezzella, Balic, De Paul, Perica. Fiorentina – Sportiello; Biraghi, Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella; Saponara, Dabo, ...