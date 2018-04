U&D | Giordano Mazzocchi | dopo Nilufar il video frecciatina alla redazione

U&D - Stefano in compagnia di un'amica di Nilufar? Giordano attacca? Il gesto Video : Il trono di #nilufar addati ex corteggiatrice di Mattia Marcino continua a fare emergere ulteriori dubbi in merito alla conoscenza tra la stessa tronista e uno dei suoi ex corteggiatori: Stefano Guglielmini. Come ben sappiamo, i due sono stati attaccati svariate volte: per quale motivo? Nilufar e Guglielmini si conoscevano superficialmente gia' in precedenza e questo rapporto ha sempre suscitato molti dubbi tra gli altri corteggiatori della ...