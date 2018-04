tuttosport

: La Spezia, donna uccisa in casa a pugnalate: fermato il compagno #laspezia - MediasetTgcom24 : La Spezia, donna uccisa in casa a pugnalate: fermato il compagno #laspezia - TerlizziGerardo : RT @MediasetTgcom24: La Spezia, donna uccisa in casa a pugnalate: fermato il compagno #laspezia - IW1PRT : RT @ansa_liguria: Uccisa a Spezia, pugnatala con coltello: Sospettato il compagno, rintracciato dai carabinieri -

(Di martedì 3 aprile 2018) ANSA, - LA, 3 APR - Femminicidio a Sarzana, in via dei Molini, in provincia di La. Una donna di 53 anni, italiana, è stata trovata senza vita dai Carabinieri all'interno della sua ...