Uccisa a colpi di forbice : Genova, 3 apr. (Adnkronos) – Trovata senza vita e con ferite sul corpo riconducibili a un’arma da taglio, con ogni probabilità inferte con un coltello o con un paio di forbici. La vittima, una donna italiana di 53 anni, è stata trovata nell’appartamento dove viveva insieme al compagno, un 29enne di origini romene, in via Dei Molini a Sarzana, in provincia della Spezia.Il ritrovamento è avvenuto nel tardo pomeriggio: a dare ...