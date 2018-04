Tutto tranne che… Allegri | il tecnico della Juve non ne azzecca una | ma il ciclo era già

Hero - la GoPro da 219 euro con Tutto - tranne il 4k : GoPro non ha ancora superato il periodo di crisi in corso oramai da due anni: la diminuzione delle vendite dovuta alla forte concorrenza cinese (soprattutto di Xiaomi) ha costretto l’azienda a tagliare il personale, ridurre le spese e, notizia di pochi giorni fa, concedere su licenza design e proprietà intellettuali alla Jabil, una società statunitense che si occupa di realizzare lenti e sensori per prodotti di brand terzi. Ma il calo dei ...

Silvio Berlusconi - Feltri lo inchioda : 'Il Cav è scomparso perché fa Tutto tranne che il politico' : Caro onorevole Fabrizio Cicchitto, mi è difficile seguire i tuoi ragionamenti. Troppo complicati per me, persona semplice e poco portata a comprendere i garbugli della politica. Comunque sono convinto che la tua analisi da storico colpisca in alcuni punti nel segno. Io stesso ho scritto alcuni giorni fa che la rottura del patto del Nazareno è stato un errore. La ...

Carla Spagnoli ai Sindacati Perugina - Tutto - tranne il lavoro! : da Carla Spagnoli , Presidente Movimento per Perugia, Perugina Sindacati Perugina : tutto, tranne il lavoro! È questa la sintesi che è emersa dall'incontro che ha "sbloccato" la vertenza Perugina. "...

Cattelan risponde a Meta : "In questo Paese si può scherzare su Tutto - tranne su di lui" : Continua il botta e risposta tra Alessandro Cattelan ed Ermal Meta. L'ultimo a dire la sua è il conduttore di E poi c'è Cattelan . Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa è successo. ...

EPCC - Cattelan : «In Italia si può scherzare su Tutto - tranne su Ermal Meta» : «Non c’è più la par condicio e in questo Paese si può finalmente scherzare su tutto… tranne che su Ermal Meta». Alessandro Cattelan, giacca scura e cravatta bordeaux, inizia il suo monologo a EPCC con una polemica. Tutta colpa del tweet di Meta contro la gag che lui e Noemi hanno messo in scena circa due settimane fa e riferita a Non mi avete fatto niente, la canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo che Meta e ...