Tutto sull’aggiornamento di aprile per Samsung Galaxy S9 | S8 e S7 | più di 60

(Di martedì 3 aprile 2018) Nuova linfa in arrivo per iS8 e S7: i dettagli dell'aggiornamento per la sicurezza diprevisto dal produttore sono stati appena rilasciati, quasi in concomitanza con quelli diramati da Google sempre in questa mattinata del 3. Cosa ci riserva il prossimo update per proteggere i device della famosa serie del produttore asiatico da qualsiasi vulnerabilità?Le minacce a cui è stato posto rimedio da Mountain View sono esattamente 58, mica poca roba. A queste vanno aggiunte per i dispositiviben altre 8 che riguardano nello specifico appunto i device. Questi ultimi fix specifici si chiamano tecnicamenteVulnerabilities and Exposures (SVE) e riguardano alcune anomalie a cui gli sviluppatori hanno posto rimedio: tra queste, l'attivazione involontaria della funzione NFC al passaggio del telefono in prossimità di un magnete, la divulgazione ...