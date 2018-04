Turista russa partorisce in Trentino : conto da 18mila euro : Secondo quanto racconta la tv locale Rttr e Trento Today , ad un certo punto il bimbo che la donna portava in grembo avrebbe deciso di venire al mondo prematuramente. La signora ha partorito all'...

Trentino - Turista russa ha un parto prematuro. Dovrà pagare 18mila euro : partorisce a fine febbraio mentre si trova con il compagno in vacanza a Moena, in Trentino. Il bambino nasce prematuro e deve rimanere in ospedale. Ora la coppia di turisti russi Dovrà pagare alla sanità trentina un conto di 18mila euro. Come hanno spiegato i genitori del bambino alla tv locale Rttr, la loro assicurazione turistica non copre le spese del parto. A questo si aggiunge l’assenza di una convenzione sanitaria tra l’Italia ...

Trentino - Turista russa ha un parto prematuro. Dovrà pagare 18 mila euro : partorisce a fine febbraio mentre si trova con il compagno in vacanza a Moena, in Trentino. Il bambino nasce prematuro e deve rimanere in ospedale. Ora la coppia di turisti russi Dovrà pagare alla sanità trentina un conto di 18mila euro. Come hanno spiegato i genitori del bambino alla tv locale Rttr, la loro assicurazione turistica non copre le spese del parto. A questo si aggiunge l’assenza di una convenzione sanitaria tra l’Italia ...