Tunisia | scontri polizia con giovani che reclamano lavoro

Tunisia : scontri in varie località - fermi : 01.28 A Siliana, Bou Arada e Medenine si sono registrati in serata disordini tra giovani manifestanti e forze dell'ordine, che hanno usato gas lacrimogeni per disperdere la folla. Sei giovani sarebbero stati arrestati a Siliana. La situazione è tornata in poco tempo alla normalità, secondo quanto riportano i media locali.

Tunisia - terza notte scontri e disordini : 8.24 terza notte consecutiva di scontri e disordini , in Tunisia , tra giovani e polizia. I dimostranti protestano contro il carovita e la marginalizzazione. In diverse città del Paese si sono registrati scontri , sassaiole, blocchi stradali e pneumatici bruciati. A Thala è stata data alle fiamme la caserma della polizia ed è intervenuto l'esercito. Il premier tunisino, Chahed, ha detto che le violenze sono dirette da reti criminali di corrotti e ...

Tunisia : scontri per carovita - un morto : 1.40 Le tensioni e gli scontri tra giovani manifestanti e polizia, questa sera, in oltre 10 città della Tunisia in segno di protesta contro il carovita e gli aumenti della finanziaria 2018, hanno causato una vittima tra i manifestanti a Tebourba. Disordini in particolare vengono segnalati a Kasserine,Thala,Feriana,Sbeitla, Tebourba, nel governatorato della Manouba, non distante dalla capitale ed anche a Cit Etthadamen.Il ministero dell'Interno ...