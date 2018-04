Trump tra stagisti bianchi | polemiche

C'è un legame tra Trump e Assange : le rivelazioni di Stone : Nel cosiddetto Russiagate spunta un legame tra Donald Trump e Julian Assange. A legare questi due personaggi sarebbe un terzo uomo, Roger Stone, un ex consigliere dell'attuale Presidente degli Stati Uniti che era anche manager della sua campagna per le Presidenziali. Ebbene, secondo quanto rivelato dal Wall Street Journal, Stone avrebbe incontrato Julian Assange. Perché questo fatto è rilevante? Perché Assange è il fondatore di Wikileaks, il ...

Ma non e' giusto, scrive l'ora 61enne esponente conservatore nel suo intervento sul 'Telegraph', che la differenza tra la vita e la morte sia determinata dalla fortuna: la scienza moderna ha gli ...

Trump trasformato in un "maiale" - : In questo caso, il tema principale del giornale è intitolato "501 giorni nella palude" ed è dedicato alla politica del 45° presidente degli Stati Uniti.

Vuoi entrare negli Usa? Fammi prima controllare Facebook e Twitter. La proposta di Trump : Donald Trump intende cominciare a raccogliere la cronologia dei social network di chi presenta richiesta per ottenere un visto di ingresso negli Stati Uniti. La proposta, che giunge dal dipartimento di Stato, secondo quanto riporta la Bbc, richiederebbe a chi richieda un visto di fornire dettagli relativi ai suoi account Facebook e Twitter.La misura interesserebbe circa 14,7 milioni di persone ogni anno e mira a identificare e controllare chi ...

Usa - con Bolton alla Sicurezza l’amministrazione Trump diventa una brutta copia di quella Bush : di Roberto Iannuzzi* L’ingresso del “falco” John Bolton nell’amministrazione Trump completa lo stravolgimento degli indirizzi di politica estera indicati dal presidente americano nel suo discorso di insediamento alla Casa bianca. La sua nomina a consigliere per la Sicurezza nazionale al posto del generale H.R. McMaster, tuttavia, non è solo il risultato delle mutate predilezioni di Donald Trump e di una presidenza caotica che continua ad ...

Usa - Donald Trump annuncia un nuovo cambio nell'amministrazione : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia via Twitter una nuova sostituzione nella sua amministrazione: "Sono lieto di annunciare che intendo nominare l'ammiraglio Ronny L. Jackson , quale ...

L'idea di Trump : dichiarare stato di emergenza e sequestrare asset in caso di takeover cinesi : Fino a dove si spingerà, Donald Trump, per difendere quelli che ritiene siano gli interessi dell'America? Cosa utilizzerà il presidente americano per ribadire il suo slogan "America First", oltre all'...

La Casa Bianca : nessun rapporto tra pornostar Stormy Daniels e Trump - : La portavoce del presidente degli Stati Uniti d'America ha commentato l'intervista concessa alla Cbs dall'attrice hard, la quale ha confermato la relazione con il tycoon e accusato il suo legale di ...

Trump - dazi per sabotare commercio globale/ Usa - transgender : vietato ingresso nell'esercito - poche eccezioni : Trump, dazi per sabotare commercio globale. In Usa si discute anche di transgender: vietato ingresso nell'esercito, poche eccezioni. Ultime notizie sulle strategie del presidente americano(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:53:00 GMT)

Trump ha proibito ai transgender di servire nell'esercito americano - : Il presidente ha preso questa decisione sulla base di una raccomandazione del ministro della Difesa ed esperti militari. Secondo il memorandum, il servizio militare non è consentito a persone che ...