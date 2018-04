Trump potrebbe presto annunciare bozza di accordo sul NAFTA : L'Amministrazione Trump starebbe per annunciare un accordo preliminare sul NAFTA - North American Free Trade Agreement, che regola gli scambi fra Stati Uniti e paesi come Canada e Messico, nonostante ...

Ex pornostar e ambiziosa imprenditrice : Stormy - la donna che potrebbe far cadere Trump : Sicura di sé, articolata, a tratti ironica. Mai vaga e neanche inutilmente acida. Stormy Daniels, la donna che afferma di avere avuto una storia lampo con Trump e di essere stata poi pagata e minacciata per non parlare, ha rilasciato domenica sera la sua prima vera intervista da quando lo scandalo si è fatto serio e da quando ha deciso di parlare: in gennaio era andata da Jimmy Kimmel, ma aveva fatto scena muta. Davanti ad Anderson Cooper e alle ...

Per contrastare la Russia - Trump potrebbe riaprire il programma Thor : Anti-satellite weapons Stati Uniti, Russia e Cina sono le uniche nazioni al mondo con sistemi d'arma spaziali , intesi come ASAT, . I sistemi asimmetrici ASAT, Anti-satellite weapons, mirano alla ...

Trump e l'idea : chi investe di più nella Nato potrebbe evitare i dazi : ... il rappresentante Usa per il commercio estero Robert Lighthizer e il ministro giapponese dell'economia Hiroshige Seko. In mattinata Malmstroem incontra prima il ministro di Tokyo. Successivamente, ...

Dazi - Mnuchin : "Trump potrebbe esentare altri Paesi" : L'ipotesi che il Presidente Donald Trump esenti dai Dazi su alluminio e acciaio altri Paesi oltre a Canada e Messico non è inverosimile. Lo ha dichiarato il Segretario al Tesoro USA, Steven Mnuchin , ...

Questa è la donna che potrebbe far cadere Trump : Il suo vero nome è Stephanie Clifford, ma la stampa e il mondo intero ormai la conoscono per il suo nome d’arte, Stormy Daniels. Descritta in una riga, è una delle donne che potrebbero far cadere Donald Trump. L’altra si chiama Karen McDougal: in comune le due hanno una relazione con il Presidente Trump e soprattutto il fatto di essere state pagate in cambio del silenzio. Della seconda se ne è occupato Ronan Farrow nel suo più recente articolo ...

Bannon - #Metoo potrebbe travolgere Trump : ANSA, - WASHINGTON, 11 FEB - Steve Bannon, il controverso chief strategist licenziato da Trump dopo le critiche alla sua famiglia nel libro 'Fure and Fury", ammonisce che il movimento #Metoo e' un ...

Roubini : protezionismo Trump potrebbe peggiorare - rischio di guerre commerciali a danno di economie e mercati : "Questo sgradito mix di politica fiscale eccessivamente accomodante e di politica monetaria restrittiva irrigidirà ancora di più le condizioni finanziarie, danneggiando i redditi degli operai e in ...

Russiagate - legali a Trump : “Non deponga davanti a Mueller - potrebbe contraddirsi o mentire” : Donald Trump potrebbe contraddirsi o testimoniare il falso. Per questo è meglio che non deponga dinanzi a Robert Mueller, il super-procuratore del Russiagate. E’ il consiglio che, secondo il New York Times, i suoi legali avrebbero dato al presidente in vista di una possibile convocazione. Il timore è che il capo della Casa Bianca possa finire incriminato per aver mentito. Anche se un eventuale rifiuto rischierebbe di aprire una lunga ...

Trump : Dossier top secret potrebbe peggiorare i guai del Presidente USA Video : Lo scandalo #Russiagate continua a pertare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump [Video]. Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco è, questa volta, nientemeno che il Congresso degli Stati Uniti, o più precisamente il suo Comitato di intelligence. Sarebbe stato reso pubblico, infatti, un Dossier, fino ad oggi, top secret, in cui viene riportata la testimonianza, rilasciata lo scorso novembre 2017, dall'ex giornalista del Wall Street Journal ...