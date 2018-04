Trump - militari al confine col Messico : ANSA, - WASHINGTON, 3 APR - "Sorveglieremo il confine con i militari . E' un grande passo". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in riferimento alla frontiera meridionale con il ...

Trump sogna guerre stellari "I nostri militari nello spazio" : Un commento estemporaneo in perfetto stile Trump , che potrebbe tuttavia cambiare il corso della politica spaziale degli Stati Uniti. 'La mia strategia riconosce lo spazio come una possibile area di ...

Trump - la proposta di budget : tagli alla spesa sociale - più fondi ai militari. “200 miliardi per infrastrutture? Insufficienti” : tagli alla spesa sociale. Forte aumento di quella militare. Promessa di investimenti nelle infrastrutture. Timori per il deficit, che rischia di finire ulteriormente fuori controllo. Sono alcuni dei punti e possibili sviluppi del budget da 4400 miliardi presentato da Donald Trump e che ora deve essere approvato dal Congresso. Oltre ad aumentare di 984 miliardi il deficit federale per il prossimo anno, il piano di Trump rischia di aggiungere ...