Trump incontra i reali del Regno delle Due Sicilie che però sono decaduti nel 1860

Kim Jong-un incontra Trump - ecco la possibile sede del vertice Video : Non esiste ancora una data e nemmeno una sede per ospitare l'atteso bilaterale tra Stati Uniti e Corea del Nord [Video], dove per la prima volta nella Storia un presidente americano in carica ed un leader nordcoreano si confronteranno faccia a faccia. Gli ultimi avvenimenti internazionali, però, fanno intuire che la sede idonea per ospitare un incontro fondamentale per porre le basi di una soluzione alla lunga crisi coreana sia stata gia' scelta ...