Trump allenta vincoli su emissioni auto

L'amministrazionefa dietrofront rispetto ai limiti sulledelleimposti nell'era Obama, dicendo che sono troppo rigidi. A stabilirlo è stata l'Agenzia per la protezione dell'ambiente (Epa),e la decisione implica che saranno riviste lestandard dei veicoli per il periodo che va dal 2022 al 2025, come chiesto dai produttori di. Per l'agenzia la tabella di marcia sul taglio dellefissata da Obama non è appropriata e stabilisce standard "troppo elevati".(Di martedì 3 aprile 2018)