Trono Classico Uomini e Donne | Nicolò | esterna doppia con Marta e Virginia

UOMINI E DONNE / Bacio tra Nilufar e Giordano - ma il web tuona : "Lui merita di più!" (Trono Classico) : UOMINI e DONNE trono classico: Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni dimenticano per una sera Nilufar Addati e Sara Affi Fella. Andrea Offredi torna a parlare di Claudia D'Agostino.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:50:00 GMT)

Uomini e Donne/ Alex Migliorini e Alessandro D'Amico come Claudio e Mario? "Mai dire mai" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Alex Migliorini dopo la rottura con Alessandro D'Amico confessa di aver vissuto un brutto periodo ma: "Ritorno di fiamma? Mai dire mai..."(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano : dettagli e indiscrezioni (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: Clarissa Marchese e Federico Gregucci dopo la proposta di nozze social hanno una data per il matrimonio... i dettagli.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nicolò Brigante sceglie Marta : le prove parlano chiaro! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni Trono classico. Nicolò Brigante sceglie Marta Pasqualato? Brutte notizie per Virginia Stablum: gli ultimi indizi parlano chiaro(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 07:35:00 GMT)

Uomini e Donne / Svelata la data della prossima registrazione (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Giordano Mazzocchi torna in studio? Per ora il corteggiatore nega e il pubblico lo vuole prossimo tronista(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 28/03 : Nella puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne a Nilufar viene data la possibilità di organizzare una seconda esterna con un corteggiatore e la ragazza fa il nome di Giordano! Tornati in studio Tina esprime il suo parere sostenendo che Nilufar non si lascia andare completamente perché ancora presa dal suo percorso con Lorenzo. Si apre una parentesi per Tina e i suoi corteggiatori. Fa l’ingresso in studio un “supereroe” sopra le ...

Uomini e Donne/ Giordano Mazzocchi conferma : "Non torno" e parte l'appello del web (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Giordano Mazzocchi torna in studio? Per ora il corteggiatore nega e il pubblico lo vuole prossimo tronista(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro annuncia la scelta : il gesto per la mamma commuove il web (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Trono a rischio per Mariano Catanzaro? Il ragazzo non convince il pubblico e si becca la ramanzina di Maria De Filippi(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 21:38:00 GMT)

Uomini e Donne/ Mariano Catanzaro spiazza tutti : "Ho la scelta e voglio ballare con lei" ma...(Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Trono a rischio per Mariano Catanzaro? Il ragazzo non convince il pubblico e si becca la ramanzina di Maria De Filippi(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:42:00 GMT)

Uomini e Donne | Trono Classico | Puntata 28 marzo 2018 | In diretta : [live_placement] Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano, come di consueto, il Trono Classico e il Trono Over.prosegui la letturaUomini e Donne | Trono Classico | Puntata 28 marzo 2018 | In diretta pubblicato su Gossipblog.it 28 marzo 2018 14:35.

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Classico - video anteprima : Virginia e il duro no a Nicolò (28 marzo) : Uomini e Donne, Oggi 28 marzo 2018 in onda il trono classico. Nicolò Brigante bacia appassionatamente Marta, invece va male con Virginia Stablum...(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 14:01:00 GMT)

