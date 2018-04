ilfattoquotidiano

: Trento, raccolte 150mila firme per liberare Miro, portato in canile perché abbiava troppo - Cascavel47 : Trento, raccolte 150mila firme per liberare Miro, portato in canile perché abbiava troppo - erregi69 : Trento, raccolte 150mila firme per liberare Miro, portato in canile perché abbiava troppo -

(Di martedì 3 aprile 2018) Free. È il titolo della petizione lanciata su Change.org perdalil pastore abruzzese di Roverè della Luna, piccolo paese in provincia di, sequestrato il 22 marzo ai padroni dopo una serie di denunce arrivate da un vicino di casa che si lamentava per l’abbaiare del cane. Un’azione che hai proprietari a lanciare la petizione che oggi ha raggiunto le. “E’ bastato che una sola persona dichiarasse che il cane abbaiava per dar via a questo assurdo provvedimento” scrive la proprietaria Eva Munter “nonostante il resto del vicinato non avesse lamentato rumori molesti o fastidio, anche con le finestre aperta”. “È un fatto di una gravità inaudita e un’azione illegaleabbaiare è un diritto esistenziale dei cani” afferma Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimento Animalista. ...