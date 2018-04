Trentino | turista russa ha un parto prematuro Dovrà pagare 18 mila euro

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 aprile 2018)risce a fine febbraio mentre si trova con il compagno in vacanza a Moena, in. Il bambino nascee deve rimanere in ospedale. Ora la coppia di turisti russialla sanità trentina un conto di 18. Come hanno spiegato i genitori del bambino alla tv locale Rttr, la loro assicurazione turistica non copre le spese del. A questo si aggiunge l’assenza di una convenzione sanitaria tra l’Italia e il loro paese d’origine, la Russia. L’azienda ospedaliera è stata perciò costretta ad addebitare alla coppia 3per ile 15per la degenza del neonato. Spese che altrimenti sarebbero coperte dal sistema sanitario nazionale. Ma il conto potrebbe aumentare, perché il bambino è ancora in osservazione nel redell’ospedale Santa Chiara di Trento. La coppia sta ora pensando di richiedere il permesso di ...