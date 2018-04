Trentino - 18mila euro per un parto. Coppia di turisti russi valuta di chiedere permesso di soggiorno : A febbraio erano in vacanza a Moena, quando il lieto evento si è verificato in anticipo rispetto alle previsioni. Il bambino, nato prematuro, sta bene ma è...

Partorisce durante una vacanza in Trentino : dovrà pagare 18mila euro : Una coppia di turisti russi dovrà pagare un conto salatissimo alla sanità trentina per la nascita del figlio, nato prematuro, mentre erano in vacanza a Moena. Lo spiegano la tv locale Rttr e il quotidiano Trento Today. L'assicurazione turistica non copre le spese del parto.Continua a leggere