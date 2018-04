TRENTINO | 18MILA EURO PER PARTO PREMATURO Turisti russi valutano permesso di soggiorno

TRENTINO - 18mila euro per partorire / Ora la coppia di turisti russi chiederà permesso di soggiorno : Trentino, 18mila euro per partorire: ora la coppia di turisti russi chiederà il permesso di soggiorno. Il bimbo è nato prematuro mentre questi erano in vacanza nell'Alto Adige in Italia.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 19:35:00 GMT)

Turista russa partorisce in TRENTINO - conto da 18mila euro : Ben 18mila euro di spese sanitarie. Tanto dovrà pagare una coppia russa che si trovava in vacanza in Trentino Alto Adige. La donna ha infatti dovuto partorire anticipatamente a Trento. I due si trovavano a Moena in vacanza con un gruppo...

Turista russa partorisce in TRENTINO : conto da 18mila euro : Secondo quanto racconta la tv locale Rttr e Trento Today , ad un certo punto il bimbo che la donna portava in grembo avrebbe deciso di venire al mondo prematuramente. La signora ha partorito all'...

TRENTINO - 18mila euro per un parto. Coppia di turisti russi valuta di chiedere permesso di soggiorno : TRENTO - Un conto in spese sanitarie da 18mila euro. E' quello maturato ad oggi a carico di una Coppia di turisti russi da parte della sanità trentina per i costi del parto del suo bambino, nato ...

TRENTINO - 18mila euro per un parto. Coppia di turisti russi valuta di chiedere permesso di soggiorno : A febbraio erano in vacanza a Moena, quando il lieto evento si è verificato in anticipo rispetto alle previsioni. Il bambino, nato prematuro, sta bene ma è...

Partorisce durante una vacanza in TRENTINO : dovrà pagare 18mila euro : Una coppia di turisti russi dovrà pagare un conto salatissimo alla sanità trentina per la nascita del figlio, nato prematuro, mentre erano in vacanza a Moena. Lo spiegano la tv locale Rttr e il quotidiano Trento Today. L'assicurazione turistica non copre le spese del parto.Continua a leggere