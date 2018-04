Traffico aereo nel caos in Europa | Rischio ritardi per un volo su due Ecco

Problema a Eurocontrol - disagi a Traffico aereo Europa : Un Problema tecnico a Eurocontrol sta perturbando il traffico aereo in Europa. Lo ha riferito la stessa agenzia con un alert sul suo sito, precisando che il Problema riguarda il Enhanced Tactical Flow ...

EUROCONTROL - GUASTO AI COMPUTER - CAOS Traffico AEREO/ Sistemi bloccati - ritardi per migliaia di voli in Europa : EUROCONTROL, GUASTO ai COMPUTER, CAOS TRAFFICO AEREO: l'agenzia che gestisce i voli UE costretta ad annunciare ritardi su migliaia di voli. Non ci sono conseguenze di sicurezza.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 17:40:00 GMT)

Problemi al Traffico aereo in tutta Europa : in tilt il sistema informatico : Aerei in ritardo in tutta Europa per un problema al sistema informatico. Lo riferisce l'Eurocontrol, l'organizzazione europea che si occupa del controlli dei voli nel continente. "Oggi sono attesi 29.500...

Traffico aereo : se le low cost superano le compagnie tradizionali : Secondo i dati dell'Enac in Italia nel 2017 c'è stato lo storico sorpasso, dovuto soprattutto ai risultati di Ryanair e alle difficoltà di Alitalia

Traffico aereo : nel 2017 in Italia +6 - 2% passeggeri rispetto al 2016 - : Sono ben oltre 174 milioni i velivoli transitati negli aeroporti nazionali lo scorso anno. Lo scalo principale si conferma Fiumicino, seguito da Malpensa e Bergamo. Ryanair è la compagnia più ...

Traffico aereo : nel 2017 in Italia +6 - 2% passeggeri rispetto al 2016 : Traffico aereo: nel 2017 in Italia +6,2% passeggeri rispetto al 2016 Sono ben oltre 174 milioni i velivoli transitati negli aeroporti nazionali lo scorso anno. Lo scalo principale si conferma Fiumicino, seguito da Malpensa e Bergamo. Ryanair è la compagnia più utilizzata. La tratta più gettonata è la ...

ENAC : nel 2017 aumenta il Traffico aereo. Passeggeri in salita del 6 - 2% : È una sfida che deve essere perseguita e vinta affinché il trasporto aereo nazionale continui a rappresentare un volano per la nostra economia e a competere a livelli elevati nel panorama ...

ENAC : nel 2017 aumenta il Traffico aereo. Passeggeri in salita del 6 - 2% : È una sfida che deve essere perseguita e vinta affinché il trasporto aereo nazionale continui a rappresentare un volano per la nostra economia e a competere a livelli elevati nel panorama ...

Enac : Traffico aereo aumenta - nel 2017 passeggeri +6 - 2% : Roma, 13 mar. , askanews, Sono 174.628.241 i passeggeri che sono transitati negli aeroporti nazionali nel 2017, con un aumento del 6,2% rispetto al 2016; l'aeroporto principale si conferma quello di ...

L'Italia avrà una società ad hoc per gestire il Traffico aereo dei droni : Enav è alla ricerca di un partner industriale per fondare una società che monitori in Italia i movimenti e le rotte dei droni

L’Italia avrà una società ad hoc per gestire il Traffico aereo dei droni : Il mercato dei droni supererà quota 11 miliardi di dollari nel 2020, secondo l’ultima stima del centro studi Gartner. E l’Italia si prepara a gestire questo mercato crescente. Nel suo piano industriale Enav ha annunciato che vuole diventare l’operatore di riferimento per il segmento dei droni nel Belpaese. La società, che si occupa di gestione del traffico aereo, organizzazione dei cieli, ingegneria e ricerca di informazioni ...

Leonardo sigla contratto con Malta Air Traffic per comunicazione di controllo del Traffico aereo : Leonardo ha firmato un contratto con Malta Air Traffic Services , l'ente per i servizi di navigazione aerea maltese, per la fornitura di una soluzione integrata di comunicazioni terra-aria-terra. ...

Leonardo sigla contratto con Malta Air Traffic per comunicazione di controllo del Traffico aereo : Teleborsa, - Leonardo ha firmato un contratto con Malta Air Traffic Services , l'ente per i servizi di navigazione aerea maltese, per la fornitura di una soluzione integrata di comunicazioni terra-...

Thales Alenia Space e Inmarsat insieme per gestione Traffico aereo in Europa : Teleborsa, - Thales Alenia Space e Inmarsat lavoreranno insieme all'Agenzia Spaziale Europea sull'innovativo programma Iris che migliorerà la gestione del traffico aereo in Europa. Inmarsat è il ...