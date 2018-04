Tornano a crescere le vittime sul lavoro Il 12% in più nei primi tre mesi dell’anno 

lastampa

(Di martedì 3 aprile 2018) Una strage infinita. Una strage che come certificano i dati dell’Inail dopo molti anni di discesa sono tornati ad aumentare in modo evidente. Gli infortuni mortali dal 2000 al 2016 si erano dimezzati; nel 2017 e in questo scorcio di 2018 sono tornati a. Nel 2017 le denunce all’Inail di «infortunio sul lavoro con esito mortale» sono state i...