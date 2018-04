Torna la dietologa delle star con 10 consigli per perdere 6 chili in meno di 2 settimane

huffingtonpost

(Di martedì 3 aprile 2018) Quella di Haylie Pomroy è una vera e propria rivoluzione. Per chi è "perennemente" a dieta, o allo è ad ogni inizio primavera, una svolta. Perché, per prima, mette nero su bianco che un dimagrimento veloce è la miglior strategia perpeso. Ed è la prima volta che si sente un nutrizionista fare una dichiarazione del genere.Secondo la Pomroy, nutrizionistadi Hollywood e autrice di manuali tradotti in 14 Paesi, dimagrire molto e in fretta è la soluzione ideale, perché impedisce alle persone di scoraggiarsi. Basta compiere un piccolo "miracolo", basta ovvero risvegliare il metabolismo, nutrendo l'organismo con gli alimenti giusti. Ed è così che si chiude il cerchio. Così siall'origine da quello che era stato il primo grande successo di Haylie Pomroy, ovvero La Dieta del Super ...