romadailynews

: Tiburtina, operazione della Polizia Locale: Nel corso dei consueti controlli a contrasto… - romadailynews : Tiburtina, operazione della Polizia Locale: Nel corso dei consueti controlli a contrasto… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Nel corso dei consueti controlli a contrasto del degrado urbano da parte, agenti del Comando Generale sono intervenuti questa mattina sotto i pontitangenziale di fronte alla stazionee in zona Porta Maggiore. Sono state quindici le persone, di varie nazionalità, fermate per identificazione. Numerosi i rifiuti, le masserizie e i giacigli rimossi da parte di Ama, che sta provvedendo a ripulire l’area e a ripristinare il decoro. A Porta Maggiore i caschi bianchi hanno rinvenuto merce posta su teli e cartoni, destinata al macero, perlopiù scarpe e valigie verosimilmente frutto di rovistaggio nei cassonetti. Le attivitàsono ancora in corso e proseguiranno con sopralluoghi sia nelle aree già oggetto di intervento che in altre zoneCapitale, con lo scopo di prevenire questo tipo di fenomeni, oltreché reprimere eventuali ...