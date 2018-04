The Elder Scrolls Online | Summerset - prova

The Elder Scrolls V : Skyrim VR sbarca anche su PC : L'acclamato titolo di Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls V: Skyrim è ora disponibile per SteamVR. Il pacchetto include il gioco base e tutte le sue espansioni - Dawnguard, Hearthfire and Dragonborn - in un unico pacchetto per gli utenti PC.Ecco il comunicato ufficiale:Dopo il lancio di successo su PlayStation VR, anche i giocatori PC possono ora sperimentare l'epico capolavoro che ha ridefinito il genere fantasy su tutti i dispositivi ...

The Elder Scrolls V : Skyrim VR disponibile per PC : Siamo lieti di annunciare che l’acclamato titolo di Bethesda Game Studios The Elder Scrolls V: Skyrim è ora disponibile per SteamVR. Il gioco include il completo e leggendario gioco base open-world e tutti i suoi add-on – Dawnguard, Hearthfire and Dragonborn – in un unico pacchetto per gli utenti PC Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. The Elder ...

Todd Howard non parla di The Elder Scrolls 6 nemmeno con il figlio : Quanti di voi sono in attesa del successore di The Elder Scrolls 5: Skyrim? Molto probabilmente sarete (saremo) in tanti, ma, come saprete, le notizie sul nuovo episodio della serie scarseggiano.Sappiamo che Bethesda prima o poi farà uscire l'attesissimo The Elder Scrolls 6 ma, come già confermato dal VP della divisione marketing di Bethesda, Pete Hines, il titolo arriverà una volta conclusi i lavori su altri due importanti progetti.La compagnia ...

The Elder Scrolls Online svela il nuovo DLC Summerset : Bethesda ha annunciato il prossimo DLC per The Elder Scrolls Online, l'MMORPG Online ispirato alla celebre serie fantasy, con un trailer cinematico e un video gameplay: si chiamerà Summerset, e porterà i giocatori su una nuova isola. The Elder Scrolls Online Summerset verrà rilasciato per PS4, Xbox One e PC il prossimo 5 giugno, e si aggiungerà alla lunga lista di contenuti aggiuntivi post lancio che espanderanno a dismisura l'esperienza di ...

The Elder Scrolls Online : la prossima espansione sarà ambientata nella Summerset Isle : La prossima grande espansione di The Elder Scrolls Online sarà ambientata nell'Isola di Summerset, riporta Eurogamer.L'annuncio proviene da Bethesda stessa. L'isola in questione è sede degli High Elves, e si tratta di un'area esplorabile fin dal 1994, in he Elder Scrolls: Arena. Da allora però è stata solamente menzionata nei giochi della serie, per poi aggiungere all'annuncio di oggi: potremo finalmente avventurarci nuovamente ...

The Elder Scrolls Legends : annunciata la nuova espansione Le Casate di Morrowind : Il 28 marzo preparatevi a riscoprire la regione di Morrowind in The Elder Scrolls: Legends - Casate di Morrowind, la nuova espansione del popolare gioco di carte strategico nonché la più imponente dall'uscita di Eroi di Skyrim l'anno scorso. Avventurati nelle bizzarre lande di Vvardenfell e colleziona più di 140 nuove carte ispirate a The Elder Scrolls III: Morrowind e al relativo prequel Elder Scrolls: Online. Stringi alleanze con le cinque ...

The Elder Scrolls 6 finalmente in sviluppo? Gli indizi in casa Bethesda : Sin dall'avvento dell'attuale generazione di console, gli appassionati non fanno che chiedersi quando uscirà The Elder Scrolls 6, nuovo e atteso capitolo della saga RPG fantasy medievale creata da Bethesda. L'editore tace da anni, preferendo fornire versioni sempre aggiornate di The Elder Scrolls 5 Skyrim (che, dalla scorsa generazione, è sbarcato poi su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Playstation VR). Ma a che punto siamo per un nuovo ...

The Elder Scrolls Online Dragon Bones : Recensione - Trailer e Gameplay : A distanza di tempo dal lancio su PC, il DLC “Dragon Bones” di The Elder Scrolls Online arriva anche su Xbox One in concomitanza con il 17° aggiornamento, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, su gentile concessione di Bethesda. The Elder Scrolls Online Dragon Bones Recensione Dragon Bones porta con se una ventata di aria fresca, sia grazie all’introduzione di novità ...

The Elder Scrolls Online : Dragon Bones - recensione : È disponibile ormai da qualche giorno il nuovo DLC di The Elder Scrolls Online, Dragon Bones. Con esso Bethesda aggiunge un paio di contenuti al già vasto parco di attività disponibili nel suo MMO, che arrivano insieme all'Update 17, disponibile invece gratuitamente per tutti. Dragon Bones porta con sé interessanti novità, alcune molto importanti e capaci fare la gioia dei giocatori, altre minori volte all'arricchimento e al miglioramento della ...

The Elder Scrolls Online : il DLC Dragon Bones e l'aggiornamento 17 disponibili per Xbox One e PS4 : ZeniMax Online Studios ha pubblicato l'aggiornamento più consistente del 2018 per The Elder Scrolls Online con un DLC comprendente due dungeon chiamato "Dragon Bones" (Ossa di drago) e l'aggiornamento 17, un'integrazione gratuita per tutti che include tante nuove funzionalità per Xbox One e PlayStation 4.Il DLC Dragon Bones include due nuovi dungeon, Scalecaller Peak e Fang Lair, disponibili a livello Normale e Veterano. Inoltre, i giocatori ...

The Elder Scrolls Online : il DLC Dragon Bones e l'aggiornamento 17 sono disponibili : ZeniMax Online Studios ha pubblicato l'aggiornamento più consistente del 2018 per The Elder Scrolls Online con un DLC comprendente due dungeon chiamato "Dragon Bones" (Ossa di drago) e l'aggiornamento 17, un'integrazione gratuita per tutti che include tante nuove funzionalità. Entrambi sono disponibili per PC e Mac e usciranno su PlayStation 4 e Xbox One il 27 febbraio.Il DLC Dragon Bones include due nuovi dungeon, Scalecaller Peak e Fang Lair, ...

Quando esce Elder Scrolls 6 - prima due sorprese da BeThesda : The Elder Scrolls 6 non ha ancora una data di uscita, anzi per i fan si allungano i tempi di attesa. Gli appassionati della saga aspettano da oltre sei anni il rilascio del sesto capitolo, ma questa volta è arrivata la conferma che per poter giocare al nuovo episodio dovranno aspettare ancora molto tempo. Di recente Pete Hines di Bethesda attraverso Twitter ha fatto sapere che prima del rilascio di The Elder Scrolls 6 verranno lanciati due ...