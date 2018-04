Tg Scuola edizione del 3 aprile 2018

“Fa’ la cosa giusta” torna a Milano : Scuola - mobilità sostenibile e musei accessibili i temi chiave di questa edizione : Le sfide educative per una società più inclusiva, l’abitare green, l’abbigliamento e gli accessori realizzati con materiali riciclati o di riuso, oltre che giocattoli eco-compatibili, progetti di associazioni per la pace e la partecipazione attiva nella vita civile, ma anche street food, idee e servizi dedicati all’universo femminile e turismo accessibile e consapevole nel rispetto dell’ambiente e dei diritti dei popoli. Tutto questo e non ...

A Scuola con la Guardia di Finanza - Al via VI edizione "Educazione e Legalità" : L'Aquila - In questi giorni ha avuto inizio, presso l’Istituto Comprensivo di Navelli della Provincia di L’Aquila, il ciclo di incontri delle Fiamme Gialle con gli studenti della Provincia aquilana per parlare di cultura della legalità economica nell’ambito della quinta edizione del Progetto. È un’iniziativa che trae origine da un Protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione, ...

'Sfide - la Scuola di tutti' - l'educazione al centro della quindicesima edizione : ... via Colleoni 4, , tre giorni dedicati al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, che quest'anno ospiterà una novità: 'Sfide, la scuola di tutti', un salone interamente rivolto al mondo ...

A Scuola con la Guardia di finanza - partita la sesta edizione del progetto 'Educazione alla legalità economica' : ... per evitare che la formazione possa risultare in parte astratta rispetto alle richieste del mondo del lavoro. In tal modo illustrando gli ambiti operativi della Guardia di finanza ci si prefigge di ...

La Scuola IMT presenta la terza edizione de 'La Settimana del Cervello' : ... Davide Bottari , ricercatore in Neuroscienze Cognitive a IMT, Barbara Leporini , ricercatrice in Informatica all'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'Alessandro Faedo' , Area della ...

Tg Scuola edizione del 6 marzo 2018 : Sono le parole di Roberta Clemente studentessa del liceo Palumbo di Brindisi che riflette, insieme ad altri coetanei, sugli ultimi fatti di cronaca. Diregiovani.it ha infatti chiesto ad alcuni ...

Torna la rassegna Teatro Scuola : la 25edizione torna agli antichi fasti : I numeri della rassegna saranno notevoli: 90 spettacoli, 57 scuole provenienti da tutta Italia coinvolte, 30 laboratori, 2 scuole di danza, un orchestra giovanile, un tendone da circo, 2500 ragazzi ...