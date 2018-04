Test Hiv violati | bufera su Grindr

Grindr - dati sensibili inviati ad altre compagnie. Tra le informazioni anche i Test HIV : Il software dell'azienda, che ha sede a Boston, viene utilizzato in più di 37mila app e in oltre 3 miliardi di dispositivi al mondo'. I risultati dell'indagine, che sono stati vali dati anche da ...

Test Hiv fai da te : forse in Svizzera dall'estate : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...