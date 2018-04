Tesoro | fabbisogno per 20 | 9 miliardi di euro a marzo 2018

Fabbisogno - Tesoro : a gennaio avanzo in calo a 500 milioni : Roma, 1 feb. , askanews, Il 2018 comincia in frenata per i conti pubblici. A gennaio, afferma il ministero dell'economia, si è realizzato un avanzo del settore statale di 500 milioni, in calo rispetto ai 2,070 miliardi dello stesso mese del 2017. L'avanzo di gennaio, spiega il Tesoro, rispetto allo stesso mese ...

