Tesla - Produzione in forte aumento nel primo trimestre

quattroruote

: @disinformatico Grafico con produzione settimanale e prrvisioni tesla in tosso il Burst dell'ultima settimana. Si a… - di_digiovanna : @disinformatico Grafico con produzione settimanale e prrvisioni tesla in tosso il Burst dell'ultima settimana. Si a… - AutoElettrica : Elon Musk dormirà nelle fabbriche di Tesla per seguire la produzione delle nuove Model 3: Tesla deve produrre un gr… -

(Di martedì 3 aprile 2018) un'altalena di notizie quella che interessa lain queste ore. Dopo quelle negative di ieri, arrivano buone nuove dalle attività industriali della Casa di Palo Alto. Alla fine di una lunga serie di difficoltà, laha registrato neluna crescita del 40% rispetto agli ultimi tre mesi del 2017, grazie in particolare all'messo a segno dalla Model 3.Crescita esponenziale per la berlina compatta. Lasi è espressa con toni entusiastici in merito ai numeri della berlina destinata a trasformare la società in un produttore automobilistico di massa. "Ladella Model 3 è aumentata in modo esponenziale con una crescita quadrupla rispetto all'ultimodel 2017", ha affermato in una nota la Casa. "Si tratta dell'più rapido registrato da una qualsiasi azienda automobilistica nell'era moderna. Se questo tasso di ...