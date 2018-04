Terza media | al via le prove  del nuovo Invalsi Ecco i test | Matematica |Italiano

“Una grave malattia - poi dovevo lavorare” : il tesoriere M5s “spiega” perché ha la Terza media : Dopo le polemiche degli ultimi giorni, il neo tesoriere del gruppo M5s sceglie il proprio profilo Facebook per raccontare la storia della sua "terza media".Continua a leggere

Il tesoriere M5S : «Ho solo la Terza media? Colpa della malasanità» : «In terza superiore mi ammalo, per un gravissimo caso di malasanità, rimango appeso nella mia malattia per un anno intero, solo dopo mille mila giri tra ospedali, cure e dottori finalmente un ...

Battelli - nuovo tesoriere dei 5 stelle - un fedelissimo con la Terza media Video : Ha fatto notizia il nome di Sergio Battelli, nuovo tesoriere del #movimento 5 stelle alla Camera, nominato poche ore fa dalla capogruppo a Montecitorio [Video] Giulia Grillo. Non tanto per la persona in sé, irreprensibile e fuori da ogni polemica che ha investito il Movimento, ma per il curriculum studiorum di chi dovra' gestire oltre 13 milioni di euro di fondi pubblici all’anno destinati al partito. terza media ed esperienza come ...

Sergio Battelli - il tesoriere 5 Stelle con la Terza media : Il deputato Sergio Battelli, fresco di rielezione, 36 anni appena e una licenza di terza media, è il nuovo tesoriere del Movimento Cinque Stelle.Prima di entrare in politica era commesso in un negozio di animali e deve le sue candidature ai voti ottenuti nel corso delle primare oline del Movimento del 2013 (appena 90 voti) e del 2018 (363 voti). Battelli, da oggi, gestirà oltre 13 milioni di euro di fondi pubblici che annualmente sono a ...

