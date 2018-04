Terrorismo | l’Italia è il paradiso per documenti falsi per le cellule jihadiste

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 aprile 2018) La polizia tunisina di Kairouan ha arrestato un uomo di 45 anni originario del distretto di Bou Hajla, situato poco più a sud, sospettato di far parte della cellula di Anis Amri, il terrorista che nel dicembre 2016 investì la folla ai mercatini di Natale di Berlino, uccidendo dodici persone, e che fu poi ucciso quattro giorni dopo, in Italia a Sesto San Giovanni. L’operazione era già cominciata proprio in Italia qualche giorno fa con l’arresto di quattro tunisini e un sedicente palestinese. Il risultato finale del blitz per sgominare la rete di fiancheggiatori di Anis Amri. Secondo le indagini condotte dalla Digos, sarebbe stato Akram Baazaoui a fornire iche hanno permesso ad Amri di raggiungere la Germania nel 2015. “Gli approfondimenti eseguiti – fanno sapere dalla Questura di Latina – hanno permesso di individuare una vera e propria associazione per delinquere, ...