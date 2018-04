Terremoto | nuova scossa nel Centro Italia | epicentro a Muccia

Terremoto - ancora paura a Siena : nuova scossa di magnitudo 2.6 in Val d’Orcia : Dopo le scosse di Terremoto della scorsa notte nel Senese, con la prima e più forte di magnitudo 2.9 registrata all’1 nella zona di Castiglione d’Orcia, una nuova scossa, a San Quirico d’Orcia, di magnitudo 2.6, ha destato allarme nella popolazione che si è riversata in strada. E’ stata registrata alle 15,37 a 6 km di profondità, secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Non ...

Scossa di Terremoto magnitudo 6.7 in Papua Nuova Guinea : Un terremoto magnitudo Mwp 6.7 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 11:50:58 ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.7 in Papua Nuova Guinea sembra essere il primo su Meteo Web.

Casamicciola - torna l'incubo Terremoto : nuova scossa nell'area del sisma : Un evento sismico di lieve entità di magnitudo 1,5 è stato avvertito nel corso della notte nell'area del cratere del terremoto del 21 agosto scorso a Casamicciola, localizzata tra...

Terremoto. Nuova scossa nelle Marche : scossa 3.0 : Terremoto Marche -Una scossa di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 5.33 di stamattina dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a Pieve Torina.... L'articolo Terremoto. Nuova scossa nelle Marche: scossa 3.0 proviene da Roma Daily News.

Almeno 145 persone sono morte nel Terremoto del 25 febbraio in Papua Nuova Guinea : La polizia della Papua Nuova Guinea hanno detto che Almeno 145 persone sono morte nel terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito il paese il 25 febbraio e che si aspettano che il numero cresca nelle prossime settimane. La precedente stima The post Almeno 145 persone sono morte nel terremoto del 25 febbraio in Papua Nuova Guinea appeared first on Il Post.

Terremoto in Papua Nuova Guinea : Papa Francesco prega per le vittime : Papa Francesco ha appreso “con grande tristezza” la notizia della “tragica perdita di vite umane” causata dal Terremoto in Papa Nuova Guinea. Il Pontefice affida “le anime delle vittime alla Misericordia di Dio” e invia le sue piu’ sentite condoglianze ai loro familiari. A quanti sono stati colpiti dal disastro, assicura la sua “vicinanza nelle preghiere“. Il Papa, in un telegramma di ...

Terremoto in Papua Nuova Guinea : 100 morti - 500 feriti e tremila famiglie sfollate : Il Terremoto di magnitudo 7.5 che ha colpito una settimana fa la regione degli altipiani in Papua Nuova Guinea – a cui sono seguite forti scosse di assestamento, fra cui due ieri di magnitudo 6 – ha provocato oltre 100 morti. A riferirlo è la Croce Rossa Internazionale, che cita dati di autorità provinciali. Le scosse hanno distrutto interi villaggi e infrastrutture nelle remote province di Southern Highlands, Hela, Enga e Western, ...