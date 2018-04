Terremoto Macerata | scossa avvertita a Camerino e Muccia DATI e MAPPE

Terremoto OGGI/ INGV ultime scosse : Macerata - sisma M 3.4 avvertito tra Umbria e Marche (oggi - 27 marzo) : TERREMOTO OGGI, 27 marzo 2018: una forte scossa di magnitudo 3.4 sulla scala Richter si è verificata nella notte in provincia di Macerata. (dati INGV, aggiornamento in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 09:30:00 GMT)

Terremoto oggi a Macerata/ Ultime scosse INGV : sisma M 2.9 e 3.5 - sciame a Muccia (ore 9.50 - 9 marzo 2018) : Terremoto oggi a Macerata, INGV Ultime scosse: sciame sismico a Muccia e Pievetorino, sisma M2.9 e M3.5 tra giovedì 8 marzo e oggi 9 marzo. La terra trema ancora, non ci sono danni(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 09:45:00 GMT)

Terremoto IERI A MACERATA/ INGV ultime scosse : Muccia - sisma di M 3.5 (8 marzo 2018 - ore 23.48) : TERREMOTO IERI a MACERATA, INGV ultime scosse: la terra trema a Muccia, magnitudo di 3.5 alle 23.48 di giovedì 8 marzo 2018. Un'altra scossa a Pieve Torina(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 00:45:00 GMT)

Terremoto NELLE MARCHE - SCOSSA M 2.9/ Scossa in provincia di Macerata : sisma anche a Catania (6 marzo) : TERREMOTO oggi, 6 marzo 2018: Scossa di magnitudo 2.9 in provincia di Macerata poco fa, Scossa anche a Catania a pochi chilometri dal comune di Bronte. (dati INGV in tempo reale)(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:58:00 GMT)